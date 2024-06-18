НАТО анонсировал месть Китаю за поддержку России

Генсек Альянса Йенс Столтенберг официально заявил, что Запад должен поквитаться с Китаем за то, что тот помогает РФ продолжать войну против Украины.

Китай ощутит последствия своего сотрудничества с Россией

По словам Столтенберга, он считает КНР ответственной за разжигание войны РФ против Украины.

Генсек НАТО обратил внимание на то, что только в 2023 году страна-агрессорка РФ импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, которуюиспользовала для производства ракет, танков и самолетов.

Более того, известно о том, что китайские власти сейчас делают все возможное, чтобы предоставить российской армии улучшенные спутниковые возможности.

Лидер КНР Си Цзиньпин пытался создать впечатление, что он отходит на задний план в этом конфликте для избежания санкций и сохранения торговли. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Китай не смог обмануть Запад

Как утверждает Столтенберг, западные лидеры прекрасно знают, что официальный Пхеньян регулярно питает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Кроме того, Китай пытается сохранить хорошие отношения с международным сообществом, делая вид, что ничего критического на самом деле не происходит.

Пекин не может иметь и того, и другого. В какой-то момент — и если Китай не сменит курс — союзники должны заставить его заплатить. Должны быть последствия, — официально предупредил генсек НАТО. Поделиться

По его убеждению, чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины, тем быстрее Путин наконец-то осознает, что он проиграет даже в долгосрочной войне.