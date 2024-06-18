НАТО анонсировал месть Китаю за поддержку России
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Политика
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НАТО анонсировал месть Китаю за поддержку России

НАТО
Йенс Столтенберг
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Генсек Альянса Йенс Столтенберг официально заявил, что Запад должен поквитаться с Китаем за то, что тот помогает РФ продолжать войну против Украины.

Главные тезисы

  • Китай помогает России вести войну против Украины, что спровоцировало реакцию в НАТО.
  • Сотрудничество между КНР и РФ в области военной техники и технологий усиливается.
  • Меры мести могут быть применены против Китая для сдерживания агрессивных действий.
  • НАТО отмечает, что путь к миру заключается в регулярной поддержке Вооруженных сил Украины.

Китай ощутит последствия своего сотрудничества с Россией

По словам Столтенберга, он считает КНР ответственной за разжигание войны РФ против Украины.

Генсек НАТО обратил внимание на то, что только в 2023 году страна-агрессорка РФ импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, которуюиспользовала для производства ракет, танков и самолетов.

Более того, известно о том, что китайские власти сейчас делают все возможное, чтобы предоставить российской армии улучшенные спутниковые возможности.

Лидер КНР Си Цзиньпин пытался создать впечатление, что он отходит на задний план в этом конфликте для избежания санкций и сохранения торговли.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Китай не смог обмануть Запад

Как утверждает Столтенберг, западные лидеры прекрасно знают, что официальный Пхеньян регулярно питает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Кроме того, Китай пытается сохранить хорошие отношения с международным сообществом, делая вид, что ничего критического на самом деле не происходит.

Пекин не может иметь и того, и другого. В какой-то момент — и если Китай не сменит курс — союзники должны заставить его заплатить. Должны быть последствия, — официально предупредил генсек НАТО.

По его убеждению, чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины, тем быстрее Путин наконец-то осознает, что он проиграет даже в долгосрочной войне.

Это может показаться парадоксом, но путь к миру — это больше оружия для Украины, — подытожил Йенс Столтенберг.

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