НАТО анонсировал месть Китаю за поддержку России

Генсек Альянса Йенс Столтенберг официально заявил, что Запад должен поквитаться с Китаем за то, что тот помогает РФ продолжать войну против Украины.
Главные тезисы
- Китай помогает России вести войну против Украины, что спровоцировало реакцию в НАТО.
- Сотрудничество между КНР и РФ в области военной техники и технологий усиливается.
- Меры мести могут быть применены против Китая для сдерживания агрессивных действий.
- НАТО отмечает, что путь к миру заключается в регулярной поддержке Вооруженных сил Украины.
Китай ощутит последствия своего сотрудничества с Россией
По словам Столтенберга, он считает КНР ответственной за разжигание войны РФ против Украины.
Генсек НАТО обратил внимание на то, что только в 2023 году страна-агрессорка РФ импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, которуюиспользовала для производства ракет, танков и самолетов.
Более того, известно о том, что китайские власти сейчас делают все возможное, чтобы предоставить российской армии улучшенные спутниковые возможности.
Китай не смог обмануть Запад
Как утверждает Столтенберг, западные лидеры прекрасно знают, что официальный Пхеньян регулярно питает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.
Кроме того, Китай пытается сохранить хорошие отношения с международным сообществом, делая вид, что ничего критического на самом деле не происходит.
По его убеждению, чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины, тем быстрее Путин наконец-то осознает, что он проиграет даже в долгосрочной войне.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-