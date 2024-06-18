НАТО анонсував помсту Китаю за підтримку Росії

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг офіційно заявив, що Захід повинен поквитатися з Китаєм за те, що той допомагає РФ продовжувати війну проти України.
Головні тези:
- Китай допомагає Росії вести війну проти України, що викликає обурення у НАТО.
- Співпраця між КНР і РФ у сфері військової техніки та технологій посилюється.
- Заходи помсти можуть бути застосовані проти Китаю для стримування агресивних дій.
- НАТО наголошує, що шлях до миру полягає у регулярній підтримці Збройних сил України.
Китай відчує наслідки своєї співпраці з Росією
За словами Столтенберга, він вважає КНР відповідальною за розпалювання війни РФ проти України.
Генсек НАТО звернув увагу на те, що лише у 2023 році країна-агресорка РФ імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.
Ба більше, відомо про те, що китайська влада наразі робить все можливе, щоб надати російській армії покращені супутникові можливості.
Китай не зміг обдурити Захід
Як стверджує Столтенберг, західні лідери прекрасно усвідомлюють, що офіційний Пхеньян регулярно живить найбільший збройний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни.
Окрім того, Китай намагається зберегти хороші відносини з міжнародною спільною, вдаючи, що нічого критичного насправді не відбувається.
На його переконання, чим надійнішою буде довгострокова підтримка України, тим швидше Путін нарешті усвідомить, що він програє навіть у довготривалій війні.
Це може здатися парадоксом, але шлях до миру — це більше зброї для України, — підсумував Єнс Столтенберг.
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