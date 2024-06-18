НАТО анонсував помсту Китаю за підтримку Росії

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг офіційно заявив, що Захід повинен поквитатися з Китаєм за те, що той допомагає РФ продовжувати війну проти України.

Китай відчує наслідки своєї співпраці з Росією

За словами Столтенберга, він вважає КНР відповідальною за розпалювання війни РФ проти України.

Генсек НАТО звернув увагу на те, що лише у 2023 році країна-агресорка РФ імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.

Ба більше, відомо про те, що китайська влада наразі робить все можливе, щоб надати російській армії покращені супутникові можливості.

Лідер КНР Сі Цзіньпін намагався створити враження, що він відходить на задній план у цьому конфлікті, щоб уникнути санкцій і зберегти торгівлю. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Китай не зміг обдурити Захід

Як стверджує Столтенберг, західні лідери прекрасно усвідомлюють, що офіційний Пхеньян регулярно живить найбільший збройний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни.

Окрім того, Китай намагається зберегти хороші відносини з міжнародною спільною, вдаючи, що нічого критичного насправді не відбувається.

Пекін не може мати і те, і інше. В якийсь момент — і якщо Китай не змінить курс — союзники повинні змусити його заплатити. Повинні бути наслідки, — офіційно попередив генсек НАТО. Поширити

На його переконання, чим надійнішою буде довгострокова підтримка України, тим швидше Путін нарешті усвідомить, що він програє навіть у довготривалій війні.

Це може здатися парадоксом, але шлях до миру — це більше зброї для України, — підсумував Єнс Столтенберг.