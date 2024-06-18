Вступ України в НАТО. США висунули Києву чітку вимогу

Команда американського лідера Джо Байдена заявила, що Україна може стати членом НАТО лише після того, як переможе у війні з Росією.
Головні тези:
- Для вступу в НАТО Україні потрібно докладати зусиль у реформування армії.
- Білий дім заявив про готовність підтримувати Україну на шляху до членства в НАТО.
- Вступ до НАТО є одним із стратегічних кроків для майбутнього України, але потрібно враховувати реалізацію реформ та підготовку армії до викликів членства в Альянсі.
Україна не зможе вступити в НАТО без розгрому армії РФ
З заявою з цього приводу виступив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Він також наголосив, що Штати роблять усе можливе, щоб ЗСУ зробили це якомога швидше.
За словами Джона Кірбі, після завершення війни в України однаково залишиться протяжний кордон із країною-агресоркою РФ, а це значить, що загроза нової війни нікуди не зникне.
Він також наголосив, що американський лідер Джо Байден "вірить у те, що НАТО — це майбутнє України".
Безпекова угода України та США також відіграє важливу роль
Джон Кірбі звертає увагу на те, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки офіційний Київ працює над забезпеченням усього необхідного.
Що також важливо розуміти, у Штатах раніше також попереджали, що Україні доведеться реалізувати ще чимало реформ.
Без них вступ в НАТО є неможливим, як вважають у команді Джо Байдена.
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