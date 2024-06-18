Вступ України в НАТО. США висунули Києву чітку вимогу
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Вступ України в НАТО. США висунули Києву чітку вимогу

The White House
Джон Кірбі

Команда американського лідера Джо Байдена заявила, що Україна може стати членом НАТО лише після того, як переможе у війні з Росією.

Головні тези:

  • Для вступу в НАТО Україні потрібно докладати зусиль у реформування армії.
  • Білий дім заявив про готовність підтримувати Україну на шляху до членства в НАТО.
  • Вступ до НАТО є одним із стратегічних кроків для майбутнього України, але потрібно враховувати реалізацію реформ та підготовку армії до викликів членства в Альянсі.

Україна не зможе вступити в НАТО без розгрому армії РФ

З заявою з цього приводу виступив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну.

Джон Кірбі

Джон Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому

Він також наголосив, що Штати роблять усе можливе, щоб ЗСУ зробили це якомога швидше.

За словами Джона Кірбі, після завершення війни в України однаково залишиться протяжний кордон із країною-агресоркою РФ, а це значить, що загроза нової війни нікуди не зникне.

Він також наголосив, що американський лідер Джо Байден "вірить у те, що НАТО — це майбутнє України".

Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж вони (українці — ред.) зможуть приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член НАТО, — наголосив Кірбі.

Безпекова угода України та США також відіграє важливу роль

Джон Кірбі звертає увагу на те, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки офіційний Київ працює над забезпеченням усього необхідного.

Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО — це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти, — наголосив представник Білого дому.

Що також важливо розуміти, у Штатах раніше також попереджали, що Україні доведеться реалізувати ще чимало реформ.

Без них вступ в НАТО є неможливим, як вважають у команді Джо Байдена.

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