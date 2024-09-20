Між ЗСУ та армією РФ відбулось 123 боєзіткнення з початку доби

Сили оборони продовжують зупиняти окупаційні війська, які прагнуть просунутись углиб України. З початку доби 20 вересня вже зафіксовано 123 бойових зіткнення, деякі з них тривали станом на 16:00.
Головні тези:
- Сили оборони України продовжують стримувати просування російських окупаційних військ, зафіксовано 123 бойових зіткнення з початку доби.
- Найінтенсивніші бої відбуваються на Курахівському напрямку. Там вже зафіксували 40 атак російських військ.
- На Покровському напрямку також тривають жорстокі бої — 21 бойове зіткнення, з яких 16 вже відбито.
- Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти Сумської та Чернігівської областей артилерією та РСЗВ.
- Операція Сил оборони України на Курщині триває. Російська авіація скинула 27 авіабомб на територію Курської області.
Актуальна ситуація на фронті 20 вересня
Російська армія продовжує обстрілювати артилерією та з РСЗВ населені пункти Сумщини та Чернігівщини.
Актуальна ситуація на фронті згідно з оперативним зведенням Генштабу ЗСУ станом на 16:00 20 вересня:
На Харківському напрямку Сили оборони відбивають два російських штурми.
На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано сім наступальних дій армії РФ. П’ять боїв продовжується.
На Лиманському напрямку загальна кількість атак складає 11. З них вісім вже відбито.
На Сіверському напрямку зафіксований один штурм з початку доби. Російська армія хотіла просунутись поблизу Виїмки, але була відкинута.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми.
На Торецькому напрямку з початку доби сталось шість бойових зіткнень. Три продовжувались станом на 16:00. Російська авіація бомбардувала Торецьк та Клебан-Бик.
На Покровському напрямку йдуть жорстокі бої. Кількість боєзіткнень з початку доби складає 21. ЗСУ вже відбили 16 штурмів.
На Курахівському напрямку зафіксована найбільша кількість боїв. Російські війська атакували позиції Сил оборони України 40 разів. Станом на 16:00 тривали десять боєзіткнень.
На Времівському напрямку армія РФ здійснила вісім штурмів.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська спробували просунутись поблизу Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.
Що стосується операції Сил оборони у Курській області, то вона продовжується. Російська авіація з початку доби скинула на територію регіону 27 авіабомб.
Втрати ЗС РФ у війні проти України
Російська армія втратила після повномасштабного вторгнення орієнтовно 639 480 військовослужбовців.
За підрахунками Генштабу, за останню добу загинули 1 340 загарбників.
Втрати армії РФ у техніці станом на 20 вересня:
танків — 8 725 (+20);
бойових броньованих машин — 17 132 (+39);
артилерійських систем — 18 212 (+35);
РСЗВ — 1189;
засобів ППО — 949 (+2);
літаків — 369;
гелікоптерів — 328;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 469 (+52);
крилатих ракет — 2 593 (+1);
кораблів/катерів — 28;
підводних човнів — 1;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 898 (+59);
спеціальної техніки — 3 115 (+6).
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