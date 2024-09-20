Між ЗСУ та армією РФ відбулось 123 боєзіткнення з початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Між ЗСУ та армією РФ відбулось 123 боєзіткнення з початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Сили оборони продовжують зупиняти окупаційні війська, які прагнуть просунутись углиб України. З початку доби 20 вересня вже зафіксовано 123 бойових зіткнення, деякі з них тривали станом на 16:00.

Головні тези:

  • Сили оборони України продовжують стримувати просування російських окупаційних військ, зафіксовано 123 бойових зіткнення з початку доби.
  • Найінтенсивніші бої відбуваються на Курахівському напрямку. Там вже зафіксували 40 атак російських військ.
  • На Покровському напрямку також тривають жорстокі бої — 21 бойове зіткнення, з яких 16 вже відбито.
  • Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти Сумської та Чернігівської областей артилерією та РСЗВ.
  • Операція Сил оборони України на Курщині триває. Російська авіація скинула 27 авіабомб на територію Курської області.

Актуальна ситуація на фронті 20 вересня 

Російська армія продовжує обстрілювати артилерією та з РСЗВ населені пункти Сумщини та Чернігівщини.

Від обстрілів артилерії постраждали Миколаївка, Велика Писарівка, Рясне, Порозок, Лугівка, Покровка, Бояро-Лежачі, Бруски, Леміщино. Також ворог двічі гатив з РСЗВ по Лугівці.

Актуальна ситуація на фронті згідно з оперативним зведенням Генштабу ЗСУ станом на 16:00 20 вересня:

  • На Харківському напрямку Сили оборони відбивають два російських штурми.

  • На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано сім наступальних дій армії РФ. П’ять боїв продовжується.

  • На Лиманському напрямку загальна кількість атак складає 11. З них вісім вже відбито.

  • На Сіверському напрямку зафіксований один штурм з початку доби. Російська армія хотіла просунутись поблизу Виїмки, але була відкинута.

  • На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми.

  • На Торецькому напрямку з початку доби сталось шість бойових зіткнень. Три продовжувались станом на 16:00. Російська авіація бомбардувала Торецьк та Клебан-Бик.

  • На Покровському напрямку йдуть жорстокі бої. Кількість боєзіткнень з початку доби складає 21. ЗСУ вже відбили 16 штурмів.  

  • На Курахівському напрямку зафіксована найбільша кількість боїв. Російські війська атакували позиції Сил оборони України 40 разів. Станом на 16:00 тривали десять боєзіткнень. 

  • На Времівському напрямку армія РФ здійснила вісім штурмів.  

  • На Оріхівському напрямку окупаційні війська спробували просунутись поблизу Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Що стосується операції Сил оборони у Курській області, то вона продовжується. Російська авіація з початку доби скинула на територію регіону 27 авіабомб.

Втрати ЗС РФ у війні проти України

Російська армія втратила після повномасштабного вторгнення орієнтовно 639 480 військовослужбовців.

За підрахунками Генштабу, за останню добу загинули 1 340 загарбників.

Втрати армії РФ у техніці станом на 20 вересня:

  • танків — 8 725 (+20);

  • бойових броньованих машин — 17 132 (+39);

  • артилерійських систем — 18 212 (+35);

  • РСЗВ — 1189;

  • засобів ППО — 949 (+2);

  • літаків — 369;

  • гелікоптерів — 328;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 469 (+52);

  • крилатих ракет — 2 593 (+1);

  • кораблів/катерів — 28;

  • підводних човнів — 1;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24 898 (+59);

  • спеціальної техніки — 3 115 (+6).

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