Між ЗСУ та армією РФ відбулось 123 боєзіткнення з початку доби

Сили оборони продовжують зупиняти окупаційні війська, які прагнуть просунутись углиб України. З початку доби 20 вересня вже зафіксовано 123 бойових зіткнення, деякі з них тривали станом на 16:00.

Актуальна ситуація на фронті 20 вересня

Російська армія продовжує обстрілювати артилерією та з РСЗВ населені пункти Сумщини та Чернігівщини.

Від обстрілів артилерії постраждали Миколаївка, Велика Писарівка, Рясне, Порозок, Лугівка, Покровка, Бояро-Лежачі, Бруски, Леміщино. Також ворог двічі гатив з РСЗВ по Лугівці. Поширити

Актуальна ситуація на фронті згідно з оперативним зведенням Генштабу ЗСУ станом на 16:00 20 вересня:

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають два російських штурми.

На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано сім наступальних дій армії РФ. П’ять боїв продовжується.

На Лиманському напрямку загальна кількість атак складає 11. З них вісім вже відбито.

На Сіверському напрямку зафіксований один штурм з початку доби. Російська армія хотіла просунутись поблизу Виїмки, але була відкинута.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожих штурми.

На Торецькому напрямку з початку доби сталось шість бойових зіткнень. Три продовжувались станом на 16:00. Російська авіація бомбардувала Торецьк та Клебан-Бик.

На Покровському напрямку йдуть жорстокі бої. Кількість боєзіткнень з початку доби складає 21. ЗСУ вже відбили 16 штурмів.

На Курахівському напрямку зафіксована найбільша кількість боїв. Російські війська атакували позиції Сил оборони України 40 разів. Станом на 16:00 тривали десять боєзіткнень.

На Времівському напрямку армія РФ здійснила вісім штурмів.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська спробували просунутись поблизу Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

Що стосується операції Сил оборони у Курській області, то вона продовжується. Російська авіація з початку доби скинула на територію регіону 27 авіабомб.

Втрати ЗС РФ у війні проти України

Російська армія втратила після повномасштабного вторгнення орієнтовно 639 480 військовослужбовців.

За підрахунками Генштабу, за останню добу загинули 1 340 загарбників.

Втрати армії РФ у техніці станом на 20 вересня: