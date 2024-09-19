Між ЗСУ та армією РФ відбулось 95 бойових зіткнень з початку доби

Російська армія продовжує спроби просунутись на всіх напрямках, але Сили оборони дають гідну відсіч. З початку доби 19 вересня зафіксовано 95 боїв, найбільше — на Покровському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- З початку доби 19 вересня сталося 95 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
- Найбільше активності спостерігається на Покровському та Курахівському напрямках.
- Російська армія атакує не лише військові об'єкти, а й мирні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, що призводить до жертв серед цивільного населення.
Актуальна ситуація на фронті 19 вересня
Російська армія атакує не лише позиції оборони, а й мирні прикордонні населені пункти.
Операція Сил оборони України у Курській області продовжується. Авіація РФ скинула на територію Курщини 11 КАБів.
Актуальна ситуація на фронті станом на 16:00 19 вересня:
На Харківському напрямку російська армія здійснила спробу наступальних дій у районі Вовчанська. Без успіхів для ворога.
На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки. Три відбиті, один бій триває.
На Сіверському напрямку усього з початку доби відбулось сім штурмів. Четверо боїв продовжувались станом на 16:00.
На Краматорському напрямку зафіксовано один російський штурм. ЗСУ відбили наступальні дії російської армії поблизу Курдюмівки.
На Торецькому напрямку відбулось сім атак. Сили оборони вже відбили чотири з них, а три бої продовжуються.
На Покровському напрямку зафіксовано 22 російські атаки. Досі триває шість боєзіткнень.
На Курахівському напрямку з початку доби було 36 атак. З них до 16:00 відбито лише 13. Тривають запеклі бої.
На Времівському напрямку зафіксовано чотири атаки. Дві з них ЗСУ вже відбили.
На Оріхівському напрямку ЗС РФ здійснили три атаки. Без успіхів для окупаційних військ.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві атаки, один бій триває.
Втрати армії РФ у війні проти України
Російські військові продовжують щодня втрачати техніку та особовий склад.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗС РФ втратили 638 140 військовослужбовців.
Втрати російської армії у техніці станом на ранок 19 вересня:
танків — 8 705 (+14);
бойових броньованих машин — 17 093 (+13);
артилерійських систем — 18 177 (+23);
РСЗВ — 1189 (+1);
засобів ППО — 947;
літаків — 369;
гелікоптерів — 328;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 417 (+63);
крилатих ракет — 2 592;
кораблів/катерів — 28;
підводних човнів — 1;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 839 (+55);
спеціальної техніки — 3 109.
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