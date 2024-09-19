Між ЗСУ та армією РФ відбулось 95 бойових зіткнень з початку доби

Російська армія атакує не лише позиції оборони, а й мирні прикордонні населені пункти.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Миколаївці, Бобилівці, Рясному, Прогресу, Журавці та Вільній Слободі; під ударами авіації опинились Яструбине, Павлівка, Кекине, Руднєве, Річки та Велика Рибиця.

Операція Сил оборони України у Курській області продовжується. Авіація РФ скинула на територію Курщини 11 КАБів.

Актуальна ситуація на фронті станом на 16:00 19 вересня:

На Краматорському напрямку зафіксовано один російський штурм. ЗСУ відбили наступальні дії російської армії поблизу Курдюмівки.

На Сіверському напрямку усього з початку доби відбулось сім штурмів. Четверо боїв продовжувались станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки. Три відбиті, один бій триває.

На Харківському напрямку російська армія здійснила спробу наступальних дій у районі Вовчанська. Без успіхів для ворога.

На Торецькому напрямку відбулось сім атак. Сили оборони вже відбили чотири з них, а три бої продовжуються.

На Покровському напрямку зафіксовано 22 російські атаки. Досі триває шість боєзіткнень.

На Курахівському напрямку з початку доби було 36 атак. З них до 16:00 відбито лише 13. Тривають запеклі бої.

На Времівському напрямку зафіксовано чотири атаки. Дві з них ЗСУ вже відбили.

На Оріхівському напрямку ЗС РФ здійснили три атаки. Без успіхів для окупаційних військ.