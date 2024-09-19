Между ВСУ и армией РФ произошло 95 боевых столкновений с начала суток

Российская армия атакует не только позиции Сил обороны, но и мирные приграничные населенные пункты.

За сутки от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Николаевке, Бобиловке, Обильному, Прогрессу, Журавке и Свободной Слободе; под ударами авиации оказались Яструбино, Павловка, Кекино, Руднево, Реки и Большая Рыбица.

Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается. Авиация РФ сбросила на территорию Курщины 11 КАБов.

Актуальная ситуация на фронте по состоянию на 16:00 19 сентября:

На Краматорском направлении зафиксирован один российский штурм. ВСУ отразили наступательные действия армии РФ вблизи Курдюмовки.

На Северском направлении всего с начала суток произошло семь штурмов. Четверо боев продолжались по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки. Три отражены, один бой продолжается.

На Харьковском направлении российская армия предприняла попытку наступательных действий в районе Волчанска. Без успехов для врага.

Сводка Генштаба по состоянию на 16:00 19 сентября

На Торецком направлении произошло семь атак. Силы обороны уже отразили четыре из них, а три боя продолжаются.

На Покровском направлении зафиксировано 22 российских атаки. До сих пор длится шесть боестолкновений.

На Кураховском направлении с начала суток было 36 атак. Из них к 16:00 отбиты только 13. Продолжаются ожесточенные бои.

На Времевском направлении зафиксировано четыре атаки. Две из них ВСУ уже отбили.

На Ореховском направлении ВС РФ совершили три атаки. Без успехов для оккупационных войск.