Между ВСУ и армией РФ произошло 95 боевых столкновений с начала суток

Российская армия продолжает попытки продвинуться по всем направлениям, но Силы обороны дают достойный отпор. С начала суток 19 сентября зафиксировано 95 боев, больше всего — на Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- С начала суток 19 сентября произошло 95 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
- Наибольшая активность наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях.
- Российская армия атакует не только военные объекты, но и мирные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, что приводит к жертвам среди гражданского населения.
Актуальная ситуация на фронте 19 сентября
Российская армия атакует не только позиции Сил обороны, но и мирные приграничные населенные пункты.
Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается. Авиация РФ сбросила на территорию Курщины 11 КАБов.
Актуальная ситуация на фронте по состоянию на 16:00 19 сентября:
На Харьковском направлении российская армия предприняла попытку наступательных действий в районе Волчанска. Без успехов для врага.
На Купянском направлении зафиксировано четыре атаки. Три отражены, один бой продолжается.
На Северском направлении всего с начала суток произошло семь штурмов. Четверо боев продолжались по состоянию на 16:00.
На Краматорском направлении зафиксирован один российский штурм. ВСУ отразили наступательные действия армии РФ вблизи Курдюмовки.
На Торецком направлении произошло семь атак. Силы обороны уже отразили четыре из них, а три боя продолжаются.
На Покровском направлении зафиксировано 22 российских атаки. До сих пор длится шесть боестолкновений.
На Кураховском направлении с начала суток было 36 атак. Из них к 16:00 отбиты только 13. Продолжаются ожесточенные бои.
На Времевском направлении зафиксировано четыре атаки. Две из них ВСУ уже отбили.
На Ореховском направлении ВС РФ совершили три атаки. Без успехов для оккупационных войск.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две атаки, один бой продолжается.
Потери армии РФ в войне против Украины
Российские военные продолжают ежедневно терять технику и личный состав.
С начала полномасштабного вторжения в Украину ВС РФ потеряли 638 140 военнослужащих.
Потери российской армии в технике по состоянию на утро 19 сентября:
танков — 8705 (+14);
боевых бронированных машин — 17 093 (+13);
артиллерийских систем — 18 177 (+23);
РСЗО — 1189 (+1);
средств ПВО — 947;
самолетов — 369;
вертолетов — 328;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 417 (+63);
крылатых ракет — 2592;
кораблей/катеров — 28;
подводных лодок — 1;
автомобильной техники и автоцистерн — 24 839 (+55);
специальной техники — 3 109.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-