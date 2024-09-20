Между ВСУ и армией РФ произошло 123 боестолкновения с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 123 боестолкновения с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны продолжают останавливать оккупационные войска, которые стремятся продвинуться вглубь Украины. С начала суток 20 сентября уже зафиксировано 123 боевых столкновения, некоторые из них продолжались по состоянию на 16:00.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины продолжают сдерживать продвижение российских оккупационных войск, зафиксировано 123 боевых столкновения с начала суток.
  • Самые интенсивные бои проходят на Кураховском направлении. Там уже зафиксировано 40 атак российских войск.
  • На Покровском направлении также продолжаются жестокие бои — 21 боевое столкновение, из которых 16 уже отбито.
  • Российская армия продолжает обстреливать населенные пункты Сумской и Черниговской областей артиллерией и РСЗО.
  • Операция Сил обороны Украины в Курщине продолжается. Российская авиация сбросила 27 авиабомб на территорию Курской области.

Актуальная ситуация на фронте 20 сентября

Российская армия продолжает обстреливать артиллерией и из РСЗО населенные пункты Сумщины и Черниговщины.

От обстрелов артиллерии пострадали Николаевка, Большая Писаревка, Рясное, Порозок, Луговка, Покровка, Бояро-Лежачие, Бруски, Лемищино. Также враг дважды гнал с РСЗО по Луговке.

Актуальная ситуация на фронте согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 20 сентября:

  • На Харьковском направлении Силы обороны отражают два российских штурма.

  • На Купянском направлении с начала суток зафиксировано семь наступательных действий армии РФ. Пять сражений продолжается.

  • На Лиманском направлении общее количество атак составляет 11. Из них восемь уже отбиты.

  • На Северском направлении зафиксирован один штурм с начала суток. Российская армия хотела продвинуться вблизи Выимок, но была отброшена.

  • На Краматорском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма.

  • На Торецком направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Три продолжались по состоянию на 16.00. Российская авиация бомбила Торецк и Клебан-Бык.

  • На Покровском направлении идут ожесточенные бои. Количество боестолкновений с начала суток составляет 21. ВСУ уже отбили 16 штурмов.

  • На Кураховском направлении зафиксировано самое большое количество боев. Российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины 40 раз. По состоянию на 16:00 продолжалось десять боестолкновений.

  • На Времивском направлении армия РФ совершила восемь штурмов.  

  • На Ореховском направлении оккупационные войска попытались продвинуться вблизи Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

Что касается операции Сил обороны в Курской области, то она продолжается. Российская авиация с начала суток сбросила на территорию региона 27 авиабомб.

Потери ВС РФ в войне против Украины

Российская армия потеряла после полномасштабного вторжения ориентировочно 639 480 военнослужащих.

По подсчетам Генштаба, за последние сутки погибли 1 340 захватчиков.

Потери армии РФ в технике по состоянию на 20 сентября:

  • танков — 8725 (+20);

  • боевых бронированных машин — 17 132 (+39);

  • артиллерийских систем — 18 212 (+35);

  • РСЗО — 1189;

  • средств ПВО — 949 (+2);

  • самолетов - 369;

  • вертолетов — 328;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 469 (+52);

  • крылатых ракет — 2593 (+1);

  • кораблей/катеров — 28;

  • подводных лодок — 1;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 898 (+59);

  • специальной техники — 3 115 (+6).

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