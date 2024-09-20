Между ВСУ и армией РФ произошло 123 боестолкновения с начала суток

Силы обороны продолжают останавливать оккупационные войска, которые стремятся продвинуться вглубь Украины. С начала суток 20 сентября уже зафиксировано 123 боевых столкновения, некоторые из них продолжались по состоянию на 16:00.

Актуальная ситуация на фронте 20 сентября

Российская армия продолжает обстреливать артиллерией и из РСЗО населенные пункты Сумщины и Черниговщины.

От обстрелов артиллерии пострадали Николаевка, Большая Писаревка, Рясное, Порозок, Луговка, Покровка, Бояро-Лежачие, Бруски, Лемищино. Также враг дважды гнал с РСЗО по Луговке. Поделиться

Актуальная ситуация на фронте согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 20 сентября:

На Харьковском направлении Силы обороны отражают два российских штурма.

На Купянском направлении с начала суток зафиксировано семь наступательных действий армии РФ. Пять сражений продолжается.

На Лиманском направлении общее количество атак составляет 11. Из них восемь уже отбиты.

На Северском направлении зафиксирован один штурм с начала суток. Российская армия хотела продвинуться вблизи Выимок, но была отброшена.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили три вражеских штурма.

На Торецком направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Три продолжались по состоянию на 16.00. Российская авиация бомбила Торецк и Клебан-Бык.

На Покровском направлении идут ожесточенные бои. Количество боестолкновений с начала суток составляет 21. ВСУ уже отбили 16 штурмов.

На Кураховском направлении зафиксировано самое большое количество боев. Российские войска атаковали позиции Сил обороны Украины 40 раз. По состоянию на 16:00 продолжалось десять боестолкновений.

На Времивском направлении армия РФ совершила восемь штурмов.

На Ореховском направлении оккупационные войска попытались продвинуться вблизи Малой Токмачки, Лобкового и Новоданиловки.

Что касается операции Сил обороны в Курской области, то она продолжается. Российская авиация с начала суток сбросила на территорию региона 27 авиабомб.

Потери ВС РФ в войне против Украины

Российская армия потеряла после полномасштабного вторжения ориентировочно 639 480 военнослужащих.

По подсчетам Генштаба, за последние сутки погибли 1 340 захватчиков.

Потери армии РФ в технике по состоянию на 20 сентября: