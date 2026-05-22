Між ЗСУ та армією РФ відбулося 54 боєзіткнення від початку доби

Від початку доби агресор 54 рази атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- З початку доби російський агресор вже 54 рази атакував позиції Сил оборони України.
- Актуальна ситуація на фронті на 22 травня показує, що ворог проводить обстріли та штурми населених пунктів та позицій українських військ на різних напрямках.
Актуальна ситуація на фронті 22 травня
Оперативна інформація станом на 16:00 22.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім того, завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши сім керованих бомб.
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Нововасилівка.
На Куп’янському напрямку сьогодні відбулося одне боєзіткнення поблизу населеного пункту Глушківка.
На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять боєзіткнень у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль та Лиман, наразі тривають ще дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Торського та Озерного.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Білицьке, Родинське, Олександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Удачне та Новопідгородне. Дотепер триває одне боєзіткнення.
На Олександрівському напрямку ворог двічі наступав у районах населених пунктів Вербове та Запорізьке. Одне боєзіткнення триває до цього часу.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 20 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Воздвижівка, Оленокостянтинівка та Чарівне. Одне боєзіткнення триває.
На Придніпровському напрямку ворог проводив одну атаку позицій наших захисників у районі населеного пункту Гола Пристань.
