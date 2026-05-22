Між ЗСУ та армією РФ відбулося 54 боєзіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.05.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення, противник здійснив 43 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, крім того, завдав чотирьох авіаційних ударів, скинувши сім керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку сьогодні відбулося одне боєзіткнення поблизу населеного пункту Глушківка.

На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили п’ять боєзіткнень у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль та Лиман, наразі тривають ще дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу Торського та Озерного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно відбили одну спробу загарбників просунутися вперед у районі населеного пункту Рай-Олександрівка.