Между ВСУ и армией РФ произошло 54 боестолкновения с начала суток

С начала суток агрессор 54 раза атаковал позиции Сил обороны.
Главные тезисы
- С начала суток российский агрессор атаковал позиции сил обороны Украины 54 раза.
- Враг проводит обстрелы и штурмы населенных пунктов и позиций украинских войск по разным направлениям.
Актуальная ситуация на фронте 22 мая
Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник совершил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых — с применением реактивных систем залпового огня, кроме того, нанес четырех авиационных ударов, сбросив семь управляемых бомб.
На Южно-Слобожанском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Нововасиловка.
На Купянском направлении сегодня произошло одно боестолкновение вблизи населенного пункта Глушковка.
На Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили пять боеприкосновений в районах населенных пунктов Дробышево, Диброва, Ямполь и Лиман, продолжаются еще две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Торского и Озерного.
На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.
На Константиновском направлении захватчики совершили шесть атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Степановки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 17 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Вольное, Белицкое, Родинское, Александровка, Шевченко, Покровск, Гришино, Удачное и Новоподгородное. До сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Александровском направлении враг дважды наступал в районах населенных пунктов Вербовое и Запорожское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Горькое, Железнодорожное, Воздвижовка, Леноконстантиновка и Волшебное. Одно боестолкновение продолжается.
На Приднепровском направлении враг проводил одну атаку позиций наших защитников в районе населенного пункта Голая Пристань.
