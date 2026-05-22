Между ВСУ и армией РФ произошло 54 боестолкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 22.05.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения, противник совершил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, одно из которых — с применением реактивных систем залпового огня, кроме того, нанес четырех авиационных ударов, сбросив семь управляемых бомб.

На Южно-Слобожанском направлении противник однажды штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Нововасиловка.

На Купянском направлении сегодня произошло одно боестолкновение вблизи населенного пункта Глушковка.

На Лиманском направлении Силы обороны успешно отбили пять боеприкосновений в районах населенных пунктов Дробышево, Диброва, Ямполь и Лиман, продолжаются еще две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Торского и Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Рай-Александровка.