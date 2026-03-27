Між ЗСУ та армією РФ відбулося 66 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 27.03.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках триває два боєзіткнення з противником. Сьогодні ворог здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, п’ять з яких — із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував в напрямку населеного пункту Зибине.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири штурми позицій наших військ в напрямках населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Подоли, Новоосинове. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог шість разів атакував позиції наших захисників в напрямках населених пунктів Новосергіївка, Ставки, Дробишеве, Лиман та в районі Середнього. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку противник двічі атакував в напрямку Рай-Олександрівки. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в бік Маркового та Червоного.