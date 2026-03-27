Между ВСУ и армией РФ произошло 66 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается два боестолкновения с противником. Сегодня враг совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых — из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал в направлении населенного пункта Зыбино.

На Купянском направлении противник совершил четыре штурма позиций наших войск в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Подолы, Новоосиново. Одно боеприкосновение еще продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего. Один бой продолжается.

На Славянском направлении противник дважды атаковал в направлении Рай-Александровки. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг совершил три наступательных действия в сторону Маркового и Красного.