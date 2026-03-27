Между ВСУ и армией РФ произошло 66 боестолкновений с начала суток

С начала суток количество атак агрессора составляет 66.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 66 боестолкновений между ВСУ и российской армией.
- Обстрелы и атаки зафиксированы в разных регионах, включая Сумскую и Черниговскую области.
- Противник совершил обстрелы и атаки на позиции ВСУ в разных направлениях, в том числе на Северо-Слобожанском, Курском, Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском, Краматорском, Константиновском, Покровском, Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 27 марта
Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается два боестолкновения с противником. Сегодня враг совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых — из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал в направлении населенного пункта Зыбино.
На Купянском направлении противник совершил четыре штурма позиций наших войск в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Подолы, Новоосиново. Одно боеприкосновение еще продолжается.
На Лиманском направлении с начала суток враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего. Один бой продолжается.
На Славянском направлении противник дважды атаковал в направлении Рай-Александровки. Один бой продолжается.
На Краматорском направлении враг совершил три наступательных действия в сторону Маркового и Красного.
На Константиновском направлении захватчики совершили 22 наступательных действия в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка, Софиевка. До сих пор продолжаются два боестолкновения.
Силы обороны с начала суток отражали 22 штурмовых действия врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новопидное, Новое. Четыре боестолкновения еще не завершены.
На Александровском направлении враг наступательных действий не производил. Авиаудары получили Покровское и Левадное.
На Гуляйпольском направлении произошло четыре атаки в сторону населенных пунктов Староукраинка, Зеленое, Железнодорожное и в районе Мирного. Враг нанес авиаудару в районе Цветкового.
На Ореховском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиаудары по Орехову и Преображенке.
