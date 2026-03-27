Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло 66 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала суток количество атак агрессора составляет 66.

Актуальная ситуация на фронте 27 марта

Оперативная информация по состоянию на 16:00 27.03.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях продолжается два боестолкновения с противником. Сегодня враг совершил 50 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых — из РСЗО.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник однажды атаковал в направлении населенного пункта Зыбино.

  • На Купянском направлении противник совершил четыре штурма позиций наших войск в направлениях населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Подолы, Новоосиново. Одно боеприкосновение еще продолжается.

  • На Лиманском направлении с начала суток враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в направлениях населенных пунктов Новосергеевка, Ставки, Дробышево, Лиман и в районе Среднего. Один бой продолжается.

  • На Славянском направлении противник дважды атаковал в направлении Рай-Александровки. Один бой продолжается.

  • На Краматорском направлении враг совершил три наступательных действия в сторону Маркового и Красного.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 22 наступательных действия в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Степановки, Новопавловки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка, Софиевка. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

  • Силы обороны с начала суток отражали 22 штурмовых действия врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Родинское, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Белицкое, Новопидное, Новое. Четыре боестолкновения еще не завершены.

  • На Александровском направлении враг наступательных действий не производил. Авиаудары получили Покровское и Левадное.

  • На Гуляйпольском направлении произошло четыре атаки в сторону населенных пунктов Староукраинка, Зеленое, Железнодорожное и в районе Мирного. Враг нанес авиаудару в районе Цветкового.

  • На Ореховском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиаудары по Орехову и Преображенке.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 116 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
пушка
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 60 атак армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили почти 60 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?