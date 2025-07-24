Між ЗСУ та армією РФ відбулося 92 бойові зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 24.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони від початку доби відбили 14 наступальних дій, ще чотири бойові зіткнення тривають до цього часу. Також ворог завдав шести авіаційних ударів, застосувавши при цьому сім керованих авіаційних бомб, та здійснив 180 обстрілів, п’ять із яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське — на цей час ворожі атаки відбито.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався просунутися поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в бік Великої Шапківки. Одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 16 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Чотири бойові зіткнення тривають.