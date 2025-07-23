Ситуація на фронті — між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 70 боїв

Оперативна інформація станом на 16:00 23.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили шість атак загарбників, ще три боєзіткнення триває. Також ворог завдав сім авіаударів, застосувавши при цьому 11 керованих авіабомб, та здійснив 207 обстрілів, п’ять із яких — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Дворічна, один бій ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій у районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Загризового, Новоплатонівки. Сили оборони успішно відбили чотири ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські захисники відбивали 14 наступальних дій загарбницької армії у районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка та Шипилівка, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.