Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боев

С начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения.
Главные тезисы
- За последние сутки между Вооруженными Силами Украины и армией Российской Федерации произошло 72 боевых столкновения.
- Украинские военные успешно отбили 6 атак захватчиков и предотвратили 3 других столкновения.
- Боевые действия развернулись на разных направлениях, включая Слобожанский, Курский, Южно-Слобожанский, Купянский, Лиманский и другие.
Актуальная ситуация на фронте 23 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили шесть атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжается. Также враг нанес семь авиаударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 207 обстрелов, пять из которых из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная, один бой еще продолжается.
На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызового, Новоплатоновки. Силы обороны успешно отразили четыре вражеских атаки, еще три боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении украинские защитники отражали 14 наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Роща, Среднее, Шандриголово, Дроновка и Шипиловка, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.
На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григоровки.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.
На Торецком направлении захватчики однажды шли вперед на позиции наших подразделений в Торецком районе.
На Покровском направлении в течение дня противник 26 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Уют, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Паньковки, Владимировки, Сухецкого. Пять столкновений продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград и Свободное Поле.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Малой Токмачке.
На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.
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