Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боев
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боев

Генштаб ВСУ
ВСУ
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С начала суток на фронте произошло 72 боевых столкновения.

Главные тезисы

  • За последние сутки между Вооруженными Силами Украины и армией Российской Федерации произошло 72 боевых столкновения.
  • Украинские военные успешно отбили 6 атак захватчиков и предотвратили 3 других столкновения.
  • Боевые действия развернулись на разных направлениях, включая Слобожанский, Курский, Южно-Слобожанский, Купянский, Лиманский и другие.

Актуальная ситуация на фронте 23 июля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили шесть атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжается. Также враг нанес семь авиаударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 207 обстрелов, пять из которых из реактивной системы залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная, один бой еще продолжается.

  • На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызового, Новоплатоновки. Силы обороны успешно отразили четыре вражеских атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении украинские защитники отражали 14 наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Роща, Среднее, Шандриголово, Дроновка и Шипиловка, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

  • На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григоровки.

  • На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.

  • На Торецком направлении захватчики однажды шли вперед на позиции наших подразделений в Торецком районе.

  • На Покровском направлении в течение дня противник 26 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Уют, Лисовка, Мирноград, Зверево, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка и в направлении Паньковки, Владимировки, Сухецкого. Пять столкновений продолжаются до сих пор.

  • В Новопавловском направлении агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Звезда, Поддубное, Александроград и Свободное Поле.

  • На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Малой Токмачке.

  • На Приднепровском направлении четыре попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

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