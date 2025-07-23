Ситуация на фронте — между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боев

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отразили шесть атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжается. Также враг нанес семь авиаударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 207 обстрелов, пять из которых из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Двуречная, один бой еще продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Загрызового, Новоплатоновки. Силы обороны успешно отразили четыре вражеских атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении украинские защитники отражали 14 наступательных действий захватнической армии в районах населенных пунктов Грековка, Зеленая Роща, Среднее, Шандриголово, Дроновка и Шипиловка, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григоровки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не производил.