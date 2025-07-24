Війна РФ проти України. ЗСУ знешкодили ще 1050 окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна РФ проти України. ЗСУ знешкодили ще 1050 окупантів

Генштаб ЗСУ
втрати рф
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За минулу добу, з 23 на 24 липня, армія РФ втратила на фронті у війні проти України ще 1050 солдатів і три танки.

Головні тези:

  • Збройні сили України виявили велику ефективність у стримуванні ворожих військ на фронті війни проти РФ.
  • Втрати РФ на фронті зростають, що свідчить про труднощі та низький рівень підготовки ворога.
  • Проаналізовано загальну кількість знищеної техніки РФ за період з лютого 2022 року по липень 2025 року.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 липня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 046 270 (+1050) осіб поранені/ліквідовані;

  • танків — 11 046 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 047 (+10) од.;

  • артилерійських систем — 30 746 (+24) од.;

  • РСЗВ — 1446 (+0) од.;

  • засобів ППО — 1199 (+0) од;

  • літаків — 421 од. (+0);

  • гелікоптерів — 340 од. (+0);

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 47 638 (+86) од.;

  • крилатих ракет — 3515 од. (+0);

  • кораблів/катерів — 28 од. (+0);

  • підводних човнів — 1 од. (+0);

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 56 137 (+96) од. (+0);

  • спеціальної техніки — 3935 (+0) од.

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