Війна РФ проти України. ЗСУ знешкодили ще 1050 окупантів

За минулу добу, з 23 на 24 липня, армія РФ втратила на фронті у війні проти України ще 1050 солдатів і три танки.
Головні тези:
- Збройні сили України виявили велику ефективність у стримуванні ворожих військ на фронті війни проти РФ.
- Втрати РФ на фронті зростають, що свідчить про труднощі та низький рівень підготовки ворога.
- Проаналізовано загальну кількість знищеної техніки РФ за період з лютого 2022 року по липень 2025 року.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 24 липня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 046 270 (+1050) осіб поранені/ліквідовані;
танків — 11 046 (+5) од.;
бойових броньованих машин — 23 047 (+10) од.;
артилерійських систем — 30 746 (+24) од.;
РСЗВ — 1446 (+0) од.;
засобів ППО — 1199 (+0) од;
літаків — 421 од. (+0);
гелікоптерів — 340 од. (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 47 638 (+86) од.;
крилатих ракет — 3515 од. (+0);
кораблів/катерів — 28 од. (+0);
підводних човнів — 1 од. (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн — 56 137 (+96) од. (+0);
спеціальної техніки — 3935 (+0) од.
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