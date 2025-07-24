Война РФ против Украины. ВСУ обезвредили еще 1050 оккупантов

За прошедшие сутки, с 23 на 24 июля, армия РФ потеряла на фронте в войне против Украины еще 1050 солдат и три танка.
Главные тезисы
- Украинская армия продемонстрировала высокую эффективность в сдерживании вражеских войск на фронте.
- Потери РФ в войне против Украины растут, что свидетельствует о трудностях и низком уровне подготовки врага.
- Армия РФ потеряла на фронте еще 1050 солдат и три танка всего за прошедшие сутки.
Актуальные потери РФ в войне против Украины
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 июля 2025 года ориентировочно составляют:
личного состава — около 1 046 270 (+1050) человек ранены/ликвидированы;
танков — 11 046 (+5) ед;
боевых бронированных машин — 23 047 (+10) ед;
артиллерийских систем — 30 746 (+24) ед;
РСЗО — 1446 (+0) ед;
средств ПВО — 1199 (+0) ед;
самолетов — 421 ед. (+0);
вертолетов — 340 ед. (+0);
БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 638 (+86) ед;
крылатых ракет — 3515 ед. (+0);
кораблей/катеров — 28 ед. (+0);
подводных лодок — 1 ед. (+0);
автомобильной техники и автоцистерн — 56 137 (+96) ед. (+0);
специальной техники — 3935 (+0) ед.
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