Война РФ против Украины. ВСУ обезвредили еще 1050 оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Война РФ против Украины. ВСУ обезвредили еще 1050 оккупантов

Генштаб ВСУ
потери
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За прошедшие сутки, с 23 на 24 июля, армия РФ потеряла на фронте в войне против Украины еще 1050 солдат и три танка.

Главные тезисы

  • Украинская армия продемонстрировала высокую эффективность в сдерживании вражеских войск на фронте.
  • Потери РФ в войне против Украины растут, что свидетельствует о трудностях и низком уровне подготовки врага.
  • Армия РФ потеряла на фронте еще 1050 солдат и три танка всего за прошедшие сутки.

Актуальные потери РФ в войне против Украины

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Потери РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 24 июля 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 046 270 (+1050) человек ранены/ликвидированы;

  • танков — 11 046 (+5) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 047 (+10) ед;

  • артиллерийских систем — 30 746 (+24) ед;

  • РСЗО — 1446 (+0) ед;

  • средств ПВО — 1199 (+0) ед;

  • самолетов — 421 ед. (+0);

  • вертолетов — 340 ед. (+0);

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 47 638 (+86) ед;

  • крылатых ракет — 3515 ед. (+0);

  • кораблей/катеров — 28 ед. (+0);

  • подводных лодок — 1 ед. (+0);

  • автомобильной техники и автоцистерн — 56 137 (+96) ед. (+0);

  • специальной техники — 3935 (+0) ед.

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