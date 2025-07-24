Между ВСУ и армией РФ произошло 92 боевых столкновения с начала суток

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 92 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток зафиксированы 92 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- На разных направлениях фронта продолжаются боевые действия и атаки со стороны захватчиков.
Актуальная ситуация на фронте 24 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны с начала суток отразили 14 наступательных действий, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом семь управляемых авиационных бомб, и произвел 180 обстрелов, пять из которых — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Петро-Ивановка и Каменское — в настоящее время вражеские атаки отражены.
На Купянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться вблизи Степной Новоселовки, Загрызового, Зеленого Роща и в сторону Большой Шапковки. Одно боевое столкновение продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 16 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполевка, Торское и в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Среднее. Четыре боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Русин Яр, Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону населенных пунктов Владимировка и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 20 атак. Пять боевых столкновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении агрессор восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Воскресенка — в сторону Темировки и Александрограда. До сих пор продолжается одно боевое столкновение.
На Гуляйпольском направлении неуправляемыми ракетами были атакованы районы населенного пункта Железнодорожное. Активных наступательных действий противника не фиксировалось.
На Ореховском направлении кафиры наступали в районе Степногорска. Всего на направлении произошло одно боевое столкновение.
На Приднепровском направлении враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в сторону Днепровского, Садового и Приднепровского, кроме того, нанес авиаудар по населенным пунктам Херсон и Николаевка.
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