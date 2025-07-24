Между ВСУ и армией РФ произошло 92 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 24.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны с начала суток отразили 14 наступательных действий, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом семь управляемых авиационных бомб, и произвел 180 обстрелов, пять из которых — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Петро-Ивановка и Каменское — в настоящее время вражеские атаки отражены.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться вблизи Степной Новоселовки, Загрызового, Зеленого Роща и в сторону Большой Шапковки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 16 раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполевка, Торское и в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Среднее. Четыре боевых столкновения продолжаются.