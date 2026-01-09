Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 09.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 65 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене, ще два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки — три атаки відбили наші оборонці, наразі один бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано один штурм окупантів у бік Ступочок.