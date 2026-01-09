Між ЗСУ та армією РФ відбулося майже 100 боєзіткнень від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 97.
Головні тези:
- ЗСУ утримують наступ російських військ.
- На 9 грудня загарбницька армія виконала обстріли та атаки в районах населених пунктів, проте українські захисники відбили значну кількість нападів.
- Активність російських військ спостерігається на різних напрямках, де ЗСУ приймають відповідні заходи зі стримування, відбиття та оборони.
Актуальна ситуація на фронті 9 грудня
Оперативна інформація станом на 16:00 09.01.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 65 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене, ще два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки — три атаки відбили наші оборонці, наразі один бій триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне, одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Платонівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано один штурм окупантів у бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, два боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 26 атак.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське, два боєзіткнення тривають. Авіаудару КАБами зазнала Маломихайлівка.
На Гуляйпільському напрямку відбулось 16 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене. Три боєзіткнення на даний час тривають.
На Придніпровському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба росіян покращити своє положення.
