Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 65 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое, еще два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник пытается наступать в районе Степной Новоселовки и в сторону Богуславки — три атаки отразили наши защитники, пока один бой продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Нововодяне, Новоегоровка, Колодец, Дробышево и Мирное, одно боеприкосновение продолжается.

На Славянском направлении россияне однажды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки.

На Краматорском направлении зафиксирован один штурм оккупантов в сторону Ступочек.