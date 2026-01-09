Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 97.
Главные тезисы
- Общее количество боестолкновений между ВСУ и армией РФ с начала суток составляет 97.
- Украинские защитники успешно отбивают атаки в различных районах населенных пунктов.
- Российские войска проявляют активность на разных направлениях, но сталкиваются с сопротивлением со стороны ВСУ.
Актуальная ситуация на фронте 9 декабря
Оперативная информация по состоянию на 16:00 09.01.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 65 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанск и Зеленое, еще два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении противник пытается наступать в районе Степной Новоселовки и в сторону Богуславки — три атаки отразили наши защитники, пока один бой продолжается.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Нововодяне, Новоегоровка, Колодец, Дробышево и Мирное, одно боеприкосновение продолжается.
На Славянском направлении россияне однажды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки.
На Краматорском направлении зафиксирован один штурм оккупантов в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультиного, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, два боеприкосновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 27 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергеевка и в сторону Новопавловки и Филиала. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 26 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отражали 12 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское, два боестолкновения продолжаются. Авиаудара КАБами потерпела Маломихайловка.
На Гуляйпольском направлении произошло 16 боестолкновений в районах населенных пунктов Солодкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
На Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка россиян улучшить свое положение.
