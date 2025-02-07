Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 07.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Грем’яч, Лісківщина, Блешня та Гута-Студенецька Чернігівської області; Біла Береза, Попівка, Дмитрівка, Голубівка, Старикове, Шалигине, Олександрівка, Тур’я та Кучерівка Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Загризового та Лозової. Чотири боєзіткнення закінчилися, ще три — тривають дотепер. Ворог завдав авіаударів некерованими ракетами по Зеленому Гаю та Піщаному.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка та Ямполівка. На даний час одна атака триває.

На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське противник двічі атакував позиції наших військ, наразі триває одне боєзіткнення.

Сили оборони відбивають дві атаки росіян поблизу Часового Яру на Краматорському напрямку. По Краматорську ворог вдарив КАБами.

На Торецькому напрямку противник атакував вісім разів в районі Торецька. Дотепер ще точаться чотири боєзіткнення. На даний час відомо про дев’ять керованих авіаційних бомб, які авіація противника скинула на Костянтинівку, Дружківку та Олексіїво-Дружківку.