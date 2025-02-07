Между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают подвергаться пограничным населенным пунктам, в частности Гремяч, Лисковщина, Блешня и Гута-Студенецкая Черниговской области; Белая Береза, Поповка, Дмитровка, Голубовка, Стариково, Шалыгино, Александровка, Турья и Кучеровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Загрызового и Лозовой. Четыре боестолкновения закончились, еще три — продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по Зеленой Роще и Песчаному.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и Ямполевка. В настоящее время одна атака продолжается.

На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменского противника дважды атаковал позиции наших войск, сейчас продолжается одно боестолкновение.

Силы обороны отражают две атаки россиян вблизи Часового Яра на Краматорском направлении. По Краматорску враг ударил КАБами.

На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка. До сих пор еще ведутся четыре боестолкновения. В настоящее время известно о девяти управляемых авиационных бомбах, которые авиация противника сбросила на Константиновку, Дружковку и Алексеево-Дружковку.