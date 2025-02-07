Между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боевых столкновений с начала суток

Российская армия продолжает ведение агрессивной войны против Украины, штурмуя позиции украинских защитников и уничтожая авиаударами гражданскую инфраструктуру. Всего с начала суток произошло 67 боевых столкновений.
Главные тезисы
- С начала суток произошло более 60 боевых столкновений между российской армией и Вооруженными Силами Украины.
- Силы обороны Украины успешно отражают атаки противника, дезориентируя захватчиков и предотвращая значительные потери.
- Обстановка на фронте требует постоянного мониторинга и эффективных действий со стороны украинских военных для защиты территориальной целостности страны.
Актуальная ситуация на фронте 7 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 07.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
От циничных обстрелов с территории РФ продолжают подвергаться пограничным населенным пунктам, в частности Гремяч, Лисковщина, Блешня и Гута-Студенецкая Черниговской области; Белая Береза, Поповка, Дмитровка, Голубовка, Стариково, Шалыгино, Александровка, Турья и Кучеровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Загрызового и Лозовой. Четыре боестолкновения закончились, еще три — продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по Зеленой Роще и Песчаному.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала восемь раз вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка и Ямполевка. В настоящее время одна атака продолжается.
На Северском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменского противника дважды атаковал позиции наших войск, сейчас продолжается одно боестолкновение.
Силы обороны отражают две атаки россиян вблизи Часового Яра на Краматорском направлении. По Краматорску враг ударил КАБами.
На Торецком направлении противник атаковал восемь раз в районе Торецка. До сих пор еще ведутся четыре боестолкновения. В настоящее время известно о девяти управляемых авиационных бомбах, которые авиация противника сбросила на Константиновку, Дружковку и Алексеево-Дружковку.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надеевка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 15 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются. Оккупант наносил авиаудары по районам Филиала и Алексеевки.
На Новопавловском направлении кафиры четырежды атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя, одно боестолкновение продолжается до сих пор. Удары КАБами получил населенный пункт Разлив.
На Гуляйпольском направлении во вражеская авиация нанесла удары по Новодаровке и Гуляйполю.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за сегодня отразили 13 атак российских захватчиков, еще пять атак продолжаются. Противник нанес 18 авиаударов, сбросив при этом 25 КАБов, также совершил 262 обстрела.
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