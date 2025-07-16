Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боїв від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 16.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири атаки ворожих військ. Крім того, ворог завдав шести авіаударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 183 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких два – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Синьківка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки, два боєзіткнення тривають.

Тричі окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили дві атаки противника у бік Білої Гори.