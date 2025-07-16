Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 60 боїв від початку доби

З початку цієї доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення.
Головні тези:
- З початку доби відбулося 63 бойових зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
- Українські захисники відбили атаки та авіаудари в різних напрямках, включаючи Північно-Слобожанський, Курський, Лиманський та Краматорський.
- Армія РФ намагалася прорвати українську оборону у районах населених пунктів Лиманського напрямку.
Актуальна ситуація на фронті 16 липня
Оперативна інформація станом на 16:00 16.07.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири атаки ворожих військ. Крім того, ворог завдав шести авіаударів, скинувши 15 керованих авіабомб, а також здійснив 183 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких два – з реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районі населеного пункту Синьківка.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки, два боєзіткнення тривають.
Тричі окупанти намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки та у бік Виїмки.
На Краматорському напрямку українські захисники зупинили дві атаки противника у бік Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири штурмових дії у районах Неліпівки, Торецька та Олександро-Калинового. Один бій триває досі.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, п’ять боїв тривають досі.
На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле та Зелене Поле. Сили оборони відбили сім ворожих штурмів.
На Гуляйпільському напрямку авіаційного удару зазнав населений пункт Білогір’я.
На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Новоандріївка та Плавні.
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