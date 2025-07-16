Между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боев с начала суток

С начала этих суток на фронте произошло 63 боевых столкновения.
Главные тезисы
- За последние сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники успешно отразили атаки и авиаудары противника в различных направлениях, включая Северо-Слобожанское, Курское, Лиманское и Краматорское.
- Российская армия предпринимала попытки прорвать украинскую оборону в различных районах, проявляя активность на различных направлениях.
Актуальная ситуация на фронте 16 июля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре атаки вражеских войск. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 183 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Синьковка.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодцы, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки, два боестолкновения продолжаются.
Трижды кафиры пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки и в сторону Выемки.
На Краматорском направлении украинские защитники остановили две атаки противника в сторону Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовых действия в районах Нелиповки, Торецка и Александро-Калинового.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравко и Алексеевка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, пять боев продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Поддубное, Мирное, Свободное Поле и Зеленое Поле. Силы обороны отразили семь вражеских штурмов.
На Гуляйпольском направлении авиационный удар потерпел населенный пункт Белогорья.
На Ореховском направлении враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новоандреевка и Плавни.
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