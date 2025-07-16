Между ВСУ и армией РФ произошло более 60 боев с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 16.07.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре атаки вражеских войск. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 183 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили две атаки противника вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Синьковка.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 14 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новый Мир, Надежда, Карповка, Колодцы, Зеленая Долина, Торское и в сторону Серебрянки, два боестолкновения продолжаются.

Трижды кафиры пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили две атаки противника в сторону Белой Горы.