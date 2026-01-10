Між ЗСУ та окупантами РФ відбулося майже 70 боєзіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 10.01.2026 щодо російського вторгнення

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 61 обстріл, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.

На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного — три атаки відбили наші оборонці, наразі три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українців у районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Дронівки.