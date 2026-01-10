Між ЗСУ та окупантами РФ відбулося майже 70 боєзіткнень від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 68.
Головні тези:
- На фронті між ЗСУ та окупантами РФ зафіксовано майже 70 боєзіткнень з початку доби.
- Сили оборони України відбили ряд ворожих атак на різних напрямках, стримуючи наступ російських окупантів.
- На Північно–Слобожанському, Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках тривають активні бойові дії.
Актуальна ситуація на фронті 10 січня
Оперативна інформація станом на 16:00 10.01.2026 щодо російського вторгнення
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два боєзіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 61 обстріл, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.
На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного — три атаки відбили наші оборонці, наразі три боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українців у районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку росіяни два рази намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Дронівки.
На Костянтинівському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки, Торського.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 23 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Білицького та Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали шість штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке та у бік Олексіївки, два боєзіткнення тривають.
На Гуляйпільському напрямку відбулось 11 боєзіткнень в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки. Два боєзіткнення на даний час тривають. Авіаударів КАБами зазнали населені пункти Новоукраїнка, Шевченко.
На Придніпровському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба росіян покращити своє положення.
