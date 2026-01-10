Между ВСУ и оккупантами РФ произошло почти 70 боестолкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и оккупантами РФ произошло почти 70 боестолкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 68.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских оккупантов, отражая вражеские атаки на разных направлениях.
  • Общее количество боевых столкновений между ВСУ и российскими оккупантами достигло 68 за одни сутки.

Актуальная ситуация на фронте 10 января

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.01.2026 по российскому вторжению

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и произвел 61 обстрел, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.

  • На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного — три атаки отразили наши защитники, сейчас три боестолкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинцев в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, боестолкновения продолжаются.

  • На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Дроновки.

  • На Константиновском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра и в сторону Софиевки, Торского.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Уют, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки, Новоалександровки. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 22 атаки.

  • На Александровском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое и в сторону Алексеевки, два боестолкновения продолжаются.

  • На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое и в сторону Доброполья, Елеконстантиновки, Святопетровки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются. Авиаудары КАБы получили населенные пункты Новоукраинка, Шевченко.

  • На Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка россиян улучшить свое положение.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали 1400 оккупантов РФ в течение суток
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло почти 100 боестолкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?