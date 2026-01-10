Между ВСУ и оккупантами РФ произошло почти 70 боестолкновений с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 68.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских оккупантов, отражая вражеские атаки на разных направлениях.
- Общее количество боевых столкновений между ВСУ и российскими оккупантами достигло 68 за одни сутки.
Актуальная ситуация на фронте 10 января
Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.01.2026 по российскому вторжению
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и произвел 61 обстрел, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.
На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного — три атаки отразили наши защитники, сейчас три боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинцев в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Дроновки.
На Константиновском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русиного Яра и в сторону Софиевки, Торского.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 23 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Уют, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки, Новоалександровки. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 22 атаки.
На Александровском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое и в сторону Алексеевки, два боестолкновения продолжаются.
На Гуляйпольском направлении произошло 11 боестолкновений в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое и в сторону Доброполья, Елеконстантиновки, Святопетровки. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются. Авиаудары КАБы получили населенные пункты Новоукраинка, Шевченко.
На Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка россиян улучшить свое положение.
