Между ВСУ и оккупантами РФ произошло почти 70 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 10.01.2026 по российскому вторжению

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил пять управляемых авиационных бомб и произвел 61 обстрел, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.

На Купянском направлении противник пытается наступать в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного — три атаки отразили наши защитники, сейчас три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинцев в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Дроновки.