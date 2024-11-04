Міжнародні партнери збільшили постачання артилерії для ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Міжнародні партнери збільшили постачання артилерії для ЗСУ

Володимир Зеленський
Міжнародні партнери збільшили постачання артилерії для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив про збільшення постачання від міжнародних партнерів згідно з пакетами підтримки. Зокрема мова йде про постачання артилерії.

Головні тези:

  • Президент Зеленський повідомив про збільшення постачання артилерії для ЗСУ від міжнародних партнерів.
  • На нараді з військовим керівництвом обговорили ситуацію на фронті на кількох напрямках, які вимагають особливої уваги.
  • Зазначено значні зрушення в питаннях постачання військової техніки та дронів українського виробництва для Збройних сил.
  • Силами оборони відбито більше сотні бойових зіткнень на різних напрямках, які включають атаки ворога та бомбардування районів населених пунктів.
  • Зеленський доручив міністру оборони збільшити замовлення українських дронів для операцій Сил оборони, що підтверджено й виконується виробниками.

Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом

Як зазначається, Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, начальником Генерального штабу Сергієм Баргилевичем та міністром оборони Рустемом Умєровим.

На зустрічі вони обговорили ситуацію на фронті, зокрема на Покровському, Курахівському, Торецькому та Куп'янському напрямках, яким зараз приділяється найбільша увага.

Також була представлена окрема доповідь щодо Курської операції та знищення російських сил поблизу кордону.

Зеленський зазначив, що у питаннях постачання від міжнародних партнерів є значні зрушення.

Є важливі зрушення в питаннях щодо постачання від партнерів для фронту — фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив також, що міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо постачання дронів українського виробництва для Сил оборони. Затверджені плани постачання виробниками виконуються.

Глава держави доручив міністру оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій Сил оборони.

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.

  • Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Диліївка на Торецькому напрямку, до того ж ворог чотири рази намагався просунутися вперед у районі Торецька.

27 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого.

  • Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

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