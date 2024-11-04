Международные партнеры увеличили поставки артиллерии для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увеличении поставок от международных партнеров согласно пакетам поддержки. В частности, речь идет о поставках артиллерии.

Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством

Как отмечается, Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским, начальником Генерального штаба Сергеем Баргилевичем и министром обороны Рустемом Умеровым.

На встрече они обсудили ситуацию на фронте, в частности, на Покровском, Кураховском, Торецком и Купянском направлениях, которым сейчас уделяется наибольшее внимание.

Также был представлен отдельный доклад по Курской операции и уничтожение российских сил вблизи границы.

Зеленский отметил, что в вопросах поставок от международных партнеров есть значительные сдвиги.

Есть важные сдвиги в вопросах поставок от партнеров для фронта — фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в снабжении артиллерией. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил также, что министр обороны Рустем Умеров доложил о поставках дронов украинского производства для сил обороны. Утвержденные планы снабжения производителями выполняются.

Глава государства поручил министру обороны дополнительно увеличить заказы украинских дронов для соответствующих наших операций Сил обороны.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 16. Силы обороны отражали атаки окупантов в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызового, Кругляковки, Вишневого и Первомайского.

На лиманском направлении наши войска остановили девять атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах населённых пунктов Грековка, Терны и Диброва.

Авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Торецк, Дружба, Петровка и Дилиевка на Торецком направлении, к тому же враг четыре раза пытался продвинуться вперед в Торецком районе.

27 атак, такое количество за минувшие сутки отразили наши защитники на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться недалеко от Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Поделиться