Моді закликав громадян Індії скоротити поїздки та купівлю золота заради економії пального

Глава уряду Індії Нарендра Моді закликав громадян і бізнес до дій, спрямованих на скорочення витрат пального на тлі зростання світових цін на енергоносії.
Головні тези:
- Моді закликав громадян до заощадження витрат на пальне через зростання цін на енергоносії у світі.
- Рекомендації уряду Індії включають віддалену роботу, використання громадського транспорту та обмеження поїздок за кордон для економії валютних резервів.
Моді закликав індійців економити пальне усіма засобами
У нинішній ситуації ми повинні приділяти велику увагу заощадженню іноземної валюти, — заявив Моді.
Серед запропонованих заходів він назвав повернення до практики віддаленої роботи й онлайн-нарад, які широко використовувалися під час пандемії COVID-19, зазначивши, що це допоможе зменшити споживання пального.
Моді звернувся до громадян із закликом утриматися від купівлі золота, яке традиційно широко використовується в Індії під час весільних церемоній. А також щонайменше на рік мінімізувати закордонні поїздки для економії валютних резервів.
Крім того, він висловив побажання скоротити споживання імпортної олії, назвавши це корисним для здоров’я і патріотичним кроком.
Водночас глава уряду звернувся до фермерів з пропозицією обмежити використання добрив (які теж ввозяться в країну), зменшивши поточні обсяги наполовину.
Індія є третім за обсягами імпортером і споживачем нафти у світі. При цьому уряд країни раніше заявляв, що не планує підвищувати ціни на дизельне пальне та бензин, попри світові тенденції.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-