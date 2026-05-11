Моді закликав громадян Індії скоротити поїздки та купівлю золота заради економії пального
Джерело:  Reuters

Глава уряду Індії Нарендра Моді закликав громадян і бізнес до дій, спрямованих на скорочення витрат пального на тлі зростання світових цін на енергоносії.

Головні тези:

  • Моді закликав громадян до заощадження витрат на пальне через зростання цін на енергоносії у світі.
  • Рекомендації уряду Індії включають віддалену роботу, використання громадського транспорту та обмеження поїздок за кордон для економії валютних резервів.

Моді закликав індійців економити пальне усіма засобами

У нинішній ситуації ми повинні приділяти велику увагу заощадженню іноземної валюти, — заявив Моді.

Серед запропонованих заходів він назвав повернення до практики віддаленої роботи й онлайн-нарад, які широко використовувалися під час пандемії COVID-19, зазначивши, що це допоможе зменшити споживання пального.

Прем’єр-міністр також порадив активніше користуватися громадським транспортом, зокрема метро, та по змозі організовувати спільні поїздки автомобілями.

Моді звернувся до громадян із закликом утриматися від купівлі золота, яке традиційно широко використовується в Індії під час весільних церемоній. А також щонайменше на рік мінімізувати закордонні поїздки для економії валютних резервів.

Крім того, він висловив побажання скоротити споживання імпортної олії, назвавши це корисним для здоров’я і патріотичним кроком.

Водночас глава уряду звернувся до фермерів з пропозицією обмежити використання добрив (які теж ввозяться в країну), зменшивши поточні обсяги наполовину.

Індія є третім за обсягами імпортером і споживачем нафти у світі. При цьому уряд країни раніше заявляв, що не планує підвищувати ціни на дизельне пальне та бензин, попри світові тенденції.

