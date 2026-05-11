Моди призвал граждан Индии сократить поездки и покупку золота ради экономии топлива

Глава правительства Индии Нарендра Моди призвал граждан и бизнес к действиям, направленным на сокращение расхода горючего на фоне роста мировых цен на энергоносители.

Моди призвал индейцев экономить горючее всеми средствами

В нынешней ситуации мы должны уделять большое внимание сбережению иностранной валюты, — заявил Моди.

Среди предложенных мер он назвал возвращение к практике удаленной работы и онлайн-совещаний, которые широко использовались во время пандемии COVID-19, отметив, что это поможет снизить потребление горючего.

Премьер-министр также посоветовал активнее пользоваться общественным транспортом, в частности, метро, и по возможности организовывать совместные поездки автомобилями. Поделиться

Моди обратился к гражданам с призывом воздержаться от покупки золота, традиционно широко используемого в Индии во время свадебных церемоний. А также минимум на год минимизировать заграничные поездки для экономии валютных резервов.

Кроме того, он выразил пожелание сократить потребление импортного масла, назвав это полезным для здоровья и патриотическим шагом.

В то же время, глава правительства обратился к фермерам с предложением ограничить использование удобрений (которые тоже ввозятся в страну), уменьшив текущие объемы наполовину.