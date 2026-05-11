Моди призвал граждан Индии сократить поездки и покупку золота ради экономии топлива
Категория
Экономика
Дата публикации

Моди призвал граждан Индии сократить поездки и покупку золота ради экономии топлива

Моди
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Глава правительства Индии Нарендра Моди призвал граждан и бизнес к действиям, направленным на сокращение расхода горючего на фоне роста мировых цен на энергоносители.

Главные тезисы

  • Нарендра Моди призвал граждан Индии к экономии топлива и сбережению валютных резервов в условиях роста цен на энергоносители.
  • Предложения правительства Индии включают удаленную работу, использование общественного транспорта и ограничение поездок за границу для оптимизации расходов.

Моди призвал индейцев экономить горючее всеми средствами

В нынешней ситуации мы должны уделять большое внимание сбережению иностранной валюты, — заявил Моди.

Среди предложенных мер он назвал возвращение к практике удаленной работы и онлайн-совещаний, которые широко использовались во время пандемии COVID-19, отметив, что это поможет снизить потребление горючего.

Премьер-министр также посоветовал активнее пользоваться общественным транспортом, в частности, метро, и по возможности организовывать совместные поездки автомобилями.

Моди обратился к гражданам с призывом воздержаться от покупки золота, традиционно широко используемого в Индии во время свадебных церемоний. А также минимум на год минимизировать заграничные поездки для экономии валютных резервов.

Кроме того, он выразил пожелание сократить потребление импортного масла, назвав это полезным для здоровья и патриотическим шагом.

В то же время, глава правительства обратился к фермерам с предложением ограничить использование удобрений (которые тоже ввозятся в страну), уменьшив текущие объемы наполовину.

Индия является третьим по объему импортером и потребителем нефти в мире. При этом правительство страны ранее заявляло, что не планирует повышать цены на дизельное топливо и бензин, невзирая на мировые тенденции.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия больше не хочет покупать российскую нефть
Индия меняет курс на США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Индия задержала три нефтяных танкера "теневого флота"
танкер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Индия продолжила активно закупать российскую нефть на фоне снятия санкций США
Индия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?