Моди призвал граждан Индии сократить поездки и покупку золота ради экономии топлива

Глава правительства Индии Нарендра Моди призвал граждан и бизнес к действиям, направленным на сокращение расхода горючего на фоне роста мировых цен на энергоносители.
Главные тезисы
- Нарендра Моди призвал граждан Индии к экономии топлива и сбережению валютных резервов в условиях роста цен на энергоносители.
- Предложения правительства Индии включают удаленную работу, использование общественного транспорта и ограничение поездок за границу для оптимизации расходов.
Моди призвал индейцев экономить горючее всеми средствами
В нынешней ситуации мы должны уделять большое внимание сбережению иностранной валюты, — заявил Моди.
Среди предложенных мер он назвал возвращение к практике удаленной работы и онлайн-совещаний, которые широко использовались во время пандемии COVID-19, отметив, что это поможет снизить потребление горючего.
Моди обратился к гражданам с призывом воздержаться от покупки золота, традиционно широко используемого в Индии во время свадебных церемоний. А также минимум на год минимизировать заграничные поездки для экономии валютных резервов.
Кроме того, он выразил пожелание сократить потребление импортного масла, назвав это полезным для здоровья и патриотическим шагом.
В то же время, глава правительства обратился к фермерам с предложением ограничить использование удобрений (которые тоже ввозятся в страну), уменьшив текущие объемы наполовину.
Индия является третьим по объему импортером и потребителем нефти в мире. При этом правительство страны ранее заявляло, что не планирует повышать цены на дизельное топливо и бензин, невзирая на мировые тенденции.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-