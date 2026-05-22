"Моментальне знищення". Україна перерізає російську логістику з Кримом
Категорія
Україна
Дата публікації

"Моментальне знищення". Україна перерізає російську логістику з Кримом

Ще одна логістична лінія РФ опинилася під вогнем
Read in English
Джерело:  online.ua

У мережі активно обговорюють, що Сили оборони України взяли під вогневий контроль майже увесь сухопутний коридор російських загарбників до Криму. Поки що ворог не знає, що з цим робити.

Головні тези:

  • Влада РФ ввела обмеження руху вантажних автомобілів на ділянці федеральної траси Р-280 “Новоросія”.
  • Таким чином вона визнала, що трасу використовують для військових цілей.

Ще одна логістична лінія РФ опинилася під вогнем

Маріупольська траса палає. Проїхати військовій техніці неможливо. Літають “Хорнети”. Миттєве знищення, — пишуть місцеві жителі у своїх соціальних мережах.

За словами очевидців, ширина смуги від лінії фронту якраз варіюється від 30 до 80 км.

Російські воєнкори б’ють на сполох через активні атаки ЗСУ, адже логістичні можливості будуть скорочуватися фактично щодня.

Незабаром на всіх дорогах доведеться натягувати маскувальні сітки, і зайнятися цим варто вже просто зараз, — закликають вони.

Що важливо розуміти, ставленик Кремля на окупованій частині Херсонщини Володимир Сальдо підписав указ про тимчасове обмеження руху вантажних автомобілів на ділянці федеральної траси Р-280 «Новоросія» у напрямку автомобільного пункту пропуску Джанкой.

У “документі” йдеться про те, що обмеження набули чинності з 00:00 21 травня 2026 року та будуть діяти до особливого розпорядження.

При цьому заборона не поширюється на низку категорій вантажів, включно з вантажами військового призначення, спеціальними вантажами, лікарськими засобами, технікою для відновлення інфраструктури, паливом, швидкопсувними продуктами, а також окремими соціально значущими продовольчими товарами першої необхідності.

Таким чином Сальдо фактично дав зрозуміти, що трасу використовуватимуть для військових цілей.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон тестує новий спосіб для завершення війни РФ проти України
Макрон
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії стрімко зросла кількість банкрутств індивідуальних підприємців
Росіяни стикнулися з новою серйозною проблемою
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це справжній розрив". Путін кинув виклик лідеру Угорщини Мадяру
Мадяр

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?