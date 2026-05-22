"Моментальное уничтожение". Украина перерезает российскую логистку с Крымом

В сети активно обсуждают, что Силы обороны Украины взяли под огневой контроль почти весь сухопутный коридор российских захватчиков в Крым. Пока враг не знает, что с этим делать.
Главные тезисы
- Власти РФ ввели ограничение движения для грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия".
- Таким образом, они признали, что трассу используют для военных целей.
Еще одна логистическая линия РФ оказалась под ударом
По словам очевидцев, ширина полосы от линии фронта как раз варьируется от 30 до 80 км.
Российские военкоры бьют тревогу из-за активных атак ВСУ, поскольку логистические возможности будут сокращаться фактически ежедневно.
Что важно понимать, ставленник Кремля на оккупированной части Херсона Владимир Сальдо подписал указ о временном ограничении движения грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в направлении автомобильного пункта пропуска Джанкой.
В документе укаазно, что ограничения вступили в силу с 00:00 21 мая 2026 года и будут действовать до особого распоряжения.
При этом запрет не распространяется на ряд категорий грузов, включая груз военного назначения, специальные грузы, лекарственные средства, технику для восстановления инфраструктуры, топливо, скоропортящиеся продукты, а также отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости.
Таким образом, Сальдо фактически дал понять, что трассу используют для военных целей.
