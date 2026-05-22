"Моментальное уничтожение". Украина перерезает российскую логистку с Крымом
Источник:  online.ua

В сети активно обсуждают, что Силы обороны Украины взяли под огневой контроль почти весь сухопутный коридор российских захватчиков в Крым. Пока враг не знает, что с этим делать.

Главные тезисы

  • Власти РФ ввели ограничение движения для грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия".
  • Таким образом, они признали, что трассу используют для военных целей.

Еще одна логистическая линия РФ оказалась под ударом

Мариупольская трасса горит. Проехать военной технике невозможно. Летают "Хорнеты". Мгновенное уничтожение — пишут местные жители в своих социальных сетях.

По словам очевидцев, ширина полосы от линии фронта как раз варьируется от 30 до 80 км.

Российские военкоры бьют тревогу из-за активных атак ВСУ, поскольку логистические возможности будут сокращаться фактически ежедневно.

Вскоре на всех дорогах придется натягивать маскировочные сетки, и заняться этим стоит уже прямо сейчас, — призывают они.

Что важно понимать, ставленник Кремля на оккупированной части Херсона Владимир Сальдо подписал указ о временном ограничении движения грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия» в направлении автомобильного пункта пропуска Джанкой.

В документе укаазно, что ограничения вступили в силу с 00:00 21 мая 2026 года и будут действовать до особого распоряжения.

При этом запрет не распространяется на ряд категорий грузов, включая груз военного назначения, специальные грузы, лекарственные средства, технику для восстановления инфраструктуры, топливо, скоропортящиеся продукты, а также отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Таким образом, Сальдо фактически дал понять, что трассу используют для военных целей.

