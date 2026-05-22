Российское провластное СМИ "Ведомости" опубликовало статью о том, что страну-агрессорку накрыла волна массовых банкротств индивидуальных предпринимателей (ИП). Что важно понимать, в первом квартале этого года этот показатель вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет уже о 8146 случаях.

Россияне столкнулись с новой серьезной проблемой

По словам российских пропагандистов, речь идет об индивидуальных предпринимателях с долгами более 1 млн руб.

Что важно понимать, они массоао обращаются в суд, чтобы их сочли финансово несостоятельными.

Кроме того, указано, что количество банкротств в январе-марте текущего года оказалось в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2024 года (3134), и в 3,3 раза больше, чем в первом квартале 2023 года (2492).

С заявлением на этот счет выступил руководитель банкротной практики юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры" Максим Качнов.

Рост количества банкротств ФЛП — это закономерный результат повышения налоговой нагрузки, падения потребительского спроса и высокой ключевой ставки, — заявил он.

Недавно также стало известно, что в стране-агрессоре набирает обороты огромный рынок оптовой торговли продовольственными товарами с истекшим сроком годности.