В России резко возросло количество банкротств индивидуальных предпринимателей
Источник:  online.ua

Российское провластное СМИ "Ведомости" опубликовало статью о том, что страну-агрессорку накрыла волна массовых банкротств индивидуальных предпринимателей (ИП). Что важно понимать, в первом квартале этого года этот показатель вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет уже о 8146 случаях.

Главные тезисы

  • За последние 2 года количество банкротств в России выросло в 2,6 раза.
  • Эксперты считают, что это закономерный результат повышения налоговой нагрузки.

По словам российских пропагандистов, речь идет об индивидуальных предпринимателях с долгами более 1 млн руб.

Что важно понимать, они массоао обращаются в суд, чтобы их сочли финансово несостоятельными.

Кроме того, указано, что количество банкротств в январе-марте текущего года оказалось в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2024 года (3134), и в 3,3 раза больше, чем в первом квартале 2023 года (2492).

С заявлением на этот счет выступил руководитель банкротной практики юридической группы "Гришин, Павлова и партнеры" Максим Качнов.

Рост количества банкротств ФЛП — это закономерный результат повышения налоговой нагрузки, падения потребительского спроса и высокой ключевой ставки, — заявил он.

Недавно также стало известно, что в стране-агрессоре набирает обороты огромный рынок оптовой торговли продовольственными товарами с истекшим сроком годности.

Следует отметить, что это происходит вопреки закону, запрещающему реализацию просроченных товаров в любых целях.

