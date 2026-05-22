У Росії стрімко зросла кількість банкрутств індивідуальних підприємців
Джерело:  online.ua

Російське провладне ЗМІ "Ведомости" опублікувало статтю про те, що країну-агресорку накрила хвиля масових банкрутств індивідуальних підприємців (ІП). Що важливо розуміти, цьогоріч у першому кварталі цей показник зріс на 29% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Йдеться вже про 8146 випадків.

Головні тези:

  • За останні 2 роки кількість банкрутств у Росії зросла в 2,6 раза.
  • Експерти вважають, що це закономірний результат підвищення податкового навантаження.

За словами російських пропагандистів, ідеться про індивідуальних підприємців із боргами понад 1 млн руб.

Що важливо розуміти, вони масоао звертаються до суду, щоб їх визнали фінансово неспроможними.

Окрім того, наголошується що кількість банкрутств у січні-березні поточного року виявилася в 2,6 раза більшою, ніж за той самий період 2024 року (3134), і в 3,3 раза більшою, ніж у першому кварталі 2023 року (2492).

З заявою з цього приводу виступив керівник банкрутної практики юридичної групи "Гришин, Павлова та партнери" Максим Качнов.

Зростання кількості банкрутств ФОП — це закономірний результат підвищення податкового навантаження, падіння споживчого попиту та високої ключової ставки, — заявив він.

Нещодавно також стало відомо, що у країні-агресорці набирає обертів величезний ринок оптової торгівлі продовольчими товарами з вичерпаним терміном придатності.

Варто зазначити, що це відбувається всупереч закону, який забороняє реалізацію прострочених товарів з будь-якою метою.

