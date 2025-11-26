Морпіхи відбили масштабний штурм армії РФ під Мирноградом — відео

Воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного Військово-морських сил України за допомогою дронів відбили черговий штурм російських загарбників на Мирноградському напрямку.
Головні тези:
- Морпіхи української армії відбили масштабний штурм армії РФ під Мирноградом з використанням дронів.
- Українські FPV-оператори впевнено виявляють кожного загарбника, який намагається сховатись в бою.
- Морпіхи 7 КШР ДШВ демонструють високий рівень обороноздатності та утримують позиції на Мирноградському напрямку.
Морпіхи дронами відбили штурм підрозділу РФ під Мирноградом
Відповідне відео морські піхотинці оприлюднили у Фейсбуці.
На Мирноградському напрямку ворог знову спробував прорватися — і знову дарма.
