Морпіхи відбили масштабний штурм армії РФ під Мирноградом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Морпіхи відбили масштабний штурм армії РФ під Мирноградом — відео

морпіх
Джерело:  online.ua

Воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного Військово-морських сил України за допомогою дронів відбили черговий штурм російських загарбників на Мирноградському напрямку.

Головні тези:

  • Морпіхи української армії відбили масштабний штурм армії РФ під Мирноградом з використанням дронів.
  • Українські FPV-оператори впевнено виявляють кожного загарбника, який намагається сховатись в бою.
  • Морпіхи 7 КШР ДШВ демонструють високий рівень обороноздатності та утримують позиції на Мирноградському напрямку.

Морпіхи дронами відбили штурм підрозділу РФ під Мирноградом

Відповідне відео морські піхотинці оприлюднили у Фейсбуці.

На Мирноградському напрямку ворог знову спробував прорватися — і знову дарма.

Наші FPV-оператори знаходять кожного, хто намагається сховатись, а морпіхи в смузі оборони 7 КШР ДШВ впевнено утримують позиції. Для тих, хто лізе сюди без запрошення, результат незмінний — повернуться вони звідси вже ніколи.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські морпіхи знищили ЗРК РФ на окупованій частині Херсонщини — відео
ВМС ЗСУ
ВМС ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські морпіхи показали "подарунок" для російських десантників — відео
Українські морпіхи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські морпіхи знищили колону російської бронетехніки на Курахівському напрямку — відео
ВМС ЗСУ
Техніка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?