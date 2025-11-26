Морпехи отразили масштабный штурм армии РФ под Мирноградом — видео

Воины 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного Военно-морских сил Украины с помощью дронов отразили очередной штурм российских захватчиков на Мирноградском направлении.
- Украинские морпехи 38-й отдельной бригады успешно отразили штурм армии РФ на Мирноградском направлении.
- Морпехи демонстрируют высокий уровень обороноспособности, используя дроны для обнаружения захватчиков.
- FPV-операторы уверенно находят каждого захватчика, скрывающегося в бою под Мирноградом.
Морпехи дронами отразили штурм подразделения РФ под Мирноградом
Соответствующее видео морские пехотинцы обнародовали в Facebook.
На Мирноградском направлении враг снова попытался прорваться — и снова зря.
