Морпехи отразили масштабный штурм армии РФ под Мирноградом — видео
Украина
Морпехи отразили масштабный штурм армии РФ под Мирноградом — видео

Воины 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного Военно-морских сил Украины с помощью дронов отразили очередной штурм российских захватчиков на Мирноградском направлении.

Главные тезисы

  • Украинские морпехи 38-й отдельной бригады успешно отразили штурм армии РФ на Мирноградском направлении.
  • Морпехи демонстрируют высокий уровень обороноспособности, используя дроны для обнаружения захватчиков.
  • FPV-операторы уверенно находят каждого захватчика, скрывающегося в бою под Мирноградом.

Морпехи дронами отразили штурм подразделения РФ под Мирноградом

Соответствующее видео морские пехотинцы обнародовали в Facebook.

На Мирноградском направлении враг снова попытался прорваться — и снова зря.

Наши FPV-операторы находят каждого, кто пытается скрыться, а морпехи в полосе обороны 7 КШР ДШВ уверенно удерживают позиции. Для тех, кто лезет сюда без приглашения, результат неизменен — вернутся они отсюда уже некогда.

