Морпехи отразили масштабный штурм армии РФ под Мирноградом — видео

Наши FPV-операторы находят каждого, кто пытается скрыться, а морпехи в полосе обороны 7 КШР ДШВ уверенно удерживают позиции. Для тех, кто лезет сюда без приглашения, результат неизменен — вернутся они отсюда уже некогда.