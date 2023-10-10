Москва заплатить за те, що вона є світовою столицею антисемітизму — Terror Alarm
Категорія
Світ
Дата публікації

Москва заплатить за те, що вона є світовою столицею антисемітизму — Terror Alarm

сектор Газа
Джерело:  online.ua

Ізраїльська приватна охоронна компанія Terror Alarm обіцяє помститись Росії за підтримку бойовиків терористичного палестинського угруповання ХАМАС, яке напало на Ізраїль.

Terror Alarm обіцяє відплатити Росії за підтримку ХАМАС

У приватній охоронній організації, яка анонімно фінансується активістами та журналістами, зазначається, що російські пропагандисти відкрито знущаються над жінками-солдатами ізраїльскої армії, які потрапили у полон до терористів ХАМАС.

Ізраїльтяни ніколи цього не забудуть. Після того, як ми розберемося з Хамасом і Газою, Москва поплатиться за те, що вона є світовою столицею антисемітизму. Це кровна обіцянка. Головна пропагандистка Путіна Ольга Скабеєва також є законною мішенню

Що відомо про Terror Alarm

Terror Alarm позиціонує себе як приватна охоронна компанія, яка фінансується активістами та журналістами через криптовалюту, тому всі спонсори є анонімними.

Водночас вони відкрито заявляють що основна команда єврейського походження при цьому вони дистанціюються від єврейського вищого державного керівництва.

Terror Alarm є незалежною та самофінансованою активістами та журналістами, які працюють над нашим проектом з кількох країн світу.

Ми повідомляємо лише факти, а не особисте ставлення до фактів. Оскільки деяка приватна інформація нашої колишньої команди була незаконно розкрита, так, нинішня основна команда Terror Alarm має єврейське походження. АЛЕ Terror Alarm – це приватне підприємство та приватна охоронна фірма, яка жодним чином не пов’язана з жодною країною, урядом чи релігією. Усі новини, погляди та думки є виключно нашими. Те, що ми говоримо, ніколи не повинно стосуватися уряду Ізраїлю чи євреїв загалом, чи будь-якої іншої організації, країни чи релігії.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
За атакою ХАМАС на Ізраїль стоїть Росія — Зеленський
Офіс Президента України
Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ХАМАС більше року готував напад на Ізраїль — Sky News
Терористи ХАМАС
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Південній Кореї побоюються нападу КНДР за аналогією атаки ХАМАС на Ізраїль
Північна Корея та КНДР
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Внаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинуло вже більше тисячі людей
Армія Ізраїлю

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм