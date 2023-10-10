Москва заплатить за те, що вона є світовою столицею антисемітизму — Terror Alarm

Terror Alarm обіцяє відплатити Росії за підтримку ХАМАС

У приватній охоронній організації, яка анонімно фінансується активістами та журналістами, зазначається, що російські пропагандисти відкрито знущаються над жінками-солдатами ізраїльскої армії, які потрапили у полон до терористів ХАМАС.

Ізраїльтяни ніколи цього не забудуть. Після того, як ми розберемося з Хамасом і Газою, Москва поплатиться за те, що вона є світовою столицею антисемітизму. Це кровна обіцянка. Головна пропагандистка Путіна Ольга Скабеєва також є законною мішенню Поширити

🚨🇮🇱🇷🇺 Russia is openly mocking IDF female soldiers kidnapped by Hamas. Israeli will NEVER forget this. After we have dealt with Hamas and Gaza, Moscow will pay for being the world capital of antisemitism. This is a blood promise. Putin's chief propagandist Olga Skabeyeva is also… pic.twitter.com/mP8fnhXwNH — Terror Alarm (@Terror_Alarm) October 8, 2023

Що відомо про Terror Alarm

Terror Alarm позиціонує себе як приватна охоронна компанія, яка фінансується активістами та журналістами через криптовалюту, тому всі спонсори є анонімними.

Водночас вони відкрито заявляють що основна команда єврейського походження при цьому вони дистанціюються від єврейського вищого державного керівництва.

Terror Alarm є незалежною та самофінансованою активістами та журналістами, які працюють над нашим проектом з кількох країн світу.