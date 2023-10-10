Москва заплатить за те, що вона є світовою столицею антисемітизму — Terror Alarm

Ізраїльська приватна охоронна компанія Terror Alarm обіцяє помститись Росії за підтримку бойовиків терористичного палестинського угруповання ХАМАС, яке напало на Ізраїль.
Terror Alarm обіцяє відплатити Росії за підтримку ХАМАС
У приватній охоронній організації, яка анонімно фінансується активістами та журналістами, зазначається, що російські пропагандисти відкрито знущаються над жінками-солдатами ізраїльскої армії, які потрапили у полон до терористів ХАМАС.
Що відомо про Terror Alarm
Terror Alarm позиціонує себе як приватна охоронна компанія, яка фінансується активістами та журналістами через криптовалюту, тому всі спонсори є анонімними.
Водночас вони відкрито заявляють що основна команда єврейського походження при цьому вони дистанціюються від єврейського вищого державного керівництва.
Terror Alarm є незалежною та самофінансованою активістами та журналістами, які працюють над нашим проектом з кількох країн світу.
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