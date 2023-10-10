Москва заплатит за то, что она мировая столица антисемитизма — Terror Alarm

Израильская частная охранная компания Terror Alarm обещает отомстить России за поддержку напавших на Израиль боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС.
Terror Alarm обещает отплатить России за поддержку ХАМАС
В частной охранной организации, анонимно финансируемой активистами и журналистами, отмечается, что российские пропагандисты открыто издеваются над женщинами-солдатами израильской армии, попавшими в плен к террористам ХАМАС.
Что известно о Terror Alarm
Terror Alarm позиционирует себя как частная охранная компания, финансируемая активистами и журналистами через криптовалюту, поэтому все спонсоры анонимны.
В то же время они открыто заявляют, что основная команда еврейского происхождения при этом они дистанцируются от еврейского высшего государственного руководства.
Terror Alarm является независимой и самофинансированной активистами и журналистами, работающими над нашим проектом из нескольких стран мира.
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