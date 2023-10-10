Москва заплатит за то, что она мировая столица антисемитизма — Terror Alarm

Terror Alarm обещает отплатить России за поддержку ХАМАС

В частной охранной организации, анонимно финансируемой активистами и журналистами, отмечается, что российские пропагандисты открыто издеваются над женщинами-солдатами израильской армии, попавшими в плен к террористам ХАМАС.

Израильтяне этого никогда не забудут. После того, как мы разберемся с Хамасом и Газой, Москва поплатится за то, что она мировая столица антисемитизма. Это кровное обещание. Главная пропагандистка Путина Ольга Скабеева также является законной мишенью Поделиться

🚨🇮🇱🇷🇺 Russia is openly mocking IDF female soldiers kidnapped by Hamas. Israeli will NEVER forget this. After we have dealt with Hamas and Gaza, Moscow will pay for being the world capital of antisemitism. This is a blood promise. Putin's chief propagandist Olga Skabeyeva is also… pic.twitter.com/mP8fnhXwNH — Terror Alarm (@Terror_Alarm) October 8, 2023

Что известно о Terror Alarm

Terror Alarm позиционирует себя как частная охранная компания, финансируемая активистами и журналистами через криптовалюту, поэтому все спонсоры анонимны.

В то же время они открыто заявляют, что основная команда еврейского происхождения при этом они дистанцируются от еврейского высшего государственного руководства.

Terror Alarm является независимой и самофинансированной активистами и журналистами, работающими над нашим проектом из нескольких стран мира.