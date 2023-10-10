Москва заплатит за то, что она мировая столица антисемитизма — Terror Alarm
Категория
Мир
Дата публикации

Москва заплатит за то, что она мировая столица антисемитизма — Terror Alarm

сектор Газа
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Источник:  online.ua

Израильская частная охранная компания Terror Alarm обещает отомстить России за поддержку напавших на Израиль боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС.

Terror Alarm обещает отплатить России за поддержку ХАМАС

В частной охранной организации, анонимно финансируемой активистами и журналистами, отмечается, что российские пропагандисты открыто издеваются над женщинами-солдатами израильской армии, попавшими в плен к террористам ХАМАС.

Израильтяне этого никогда не забудут. После того, как мы разберемся с Хамасом и Газой, Москва поплатится за то, что она мировая столица антисемитизма. Это кровное обещание. Главная пропагандистка Путина Ольга Скабеева также является законной мишенью

Что известно о Terror Alarm

Terror Alarm позиционирует себя как частная охранная компания, финансируемая активистами и журналистами через криптовалюту, поэтому все спонсоры анонимны.

В то же время они открыто заявляют, что основная команда еврейского происхождения при этом они дистанцируются от еврейского высшего государственного руководства.

Terror Alarm является независимой и самофинансированной активистами и журналистами, работающими над нашим проектом из нескольких стран мира.

Мы сообщаем только факты, а не личное отношение к фактам. Поскольку частная информация нашей бывшей команды была незаконно раскрыта, так, нынешняя основная команда Terror Alarm имеет еврейское происхождение. НО Terror Alarm – это частное предприятие и частная охранная фирма, которая никак не связана ни с одной страной, правительством или религией. Все новости, взгляды и мнения исключительно наши. То, что мы говорим, никогда не должно касаться правительства Израиля или евреев в целом или какой-либо другой организации, страны или религии.

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