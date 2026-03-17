МВФ може заблокувати допомогу для України через позицію Ради

Згідно з даними Bloomberg, Міжнародний валютний фонд не приховує свого занепокоєння стосовно здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів. МВФ стурбований тим, що Верховна Рада затягує із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.

Що відом про позицію МВФ

Верховна Рада України протягом найближчих двох тижнів повинна ухвалити низку законодавчих змін — йдеться про підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у межах нової чотирирічної кредитної програми, схваленої в лютому 2026 року.

Попри це, поки українські народні обранці не винесли на розгляд кілька змін, яких вимагає МВФ.

Фактично йдеться про те, що парламент демонструє непокору Володимиру Зеленському — це створює ризик блокування роботи ВРУ.

Журналісти звертають увагу на те, що ці заходи є вкрай непопулярними серед населення, однак їх все одно потрібно ухвалити, щоб розблокувати решту фінансування. Не так давно Україна вже отримала 1,5 млрд доларів у межах нової програми.

З заявою з цього приводу виступила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано:

Можу сказати, що я стурбована.

Один із інсайдерів ЗМІ повідомив, що місія МВФ на чолі з керівником Гевіном Греєм має намір розпочати переговори з українськими депутатами з 18 березня.