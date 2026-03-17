МВФ может заблокировать помощь для Украины из-за позиции Рады

Согласно данным Bloomberg, Международный валютный фонд не скрывает своей обеспокоенности способностью Украины и в дальнейшем получать финансирование в пределах пакета на 8,1 млрд долларов. МВФ обеспокоен тем, что Верховная Рада затягивает с принятием мер, необходимых для разблокирования этих средств.

Что известно о позиции МВФ

Верховная Рада Украины в ближайшие две недели должна принять ряд законодательных изменений — речь идет о повышении налогов для бизнеса и домохозяйств в рамках новой четырехлетней кредитной программы, одобренной в феврале 2026 года.

Несмотря на это, пока украинские народные избранники не вынесли на рассмотрение несколько изменений, которые требуетМВФ.

Фактически речь идет о том, что парламент демонстрирует неповиновение Владимиру Зеленскому, что создает риск блокирования работы ВРУ.

Журналисты обращают внимание на то, что эти мероприятия крайне непопулярны среди населения, однако их все равно нужно принять, чтобы разблокировать остальное финансирование. Не так давно Украина уже получила 1,5 млрд долларов в рамках новой программы.

С заявлением по этому поводу выступила постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тоффано:

Могу сказать, что я озабочена. Поделиться

Один из инсайдеров СМИ сообщил, что миссия МВФ во главе с руководителем Гевином Греем намерена начать переговоры с украинскими депутатами с 18 марта.