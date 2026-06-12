МВФ зробив крок для надання Україні чергового траншу кредиту
Категорія
Економіка
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МВФ зробив крок для надання Україні чергового траншу кредиту

МВФ
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Джерело:  Bloomberg

Міжнародний валютний фонд погодився надати Україні черговий транш кредиту, попри те, що Київ не виконав одну з ключових умов програми. Сторони досягли угоди на рівні персоналу (staff-level agreement), що відкриває шлях до отримання Україною майже 700 мільйонів доларів фінансової допомоги, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Головні тези:

  • МВФ погодився надати Україні черговий транш кредиту, відтермінувавши виконання вимог з оподаткування міжнародних поштових відправлень.
  • Серед умов угоди також запровадження 20% ПДВ на міжнародні посилки, що викликало негативну реакцію українців та парламентарів.

МВФ готується надати Україні 700 млн дол кредиту

За словами співрозмовників видання, офіційно про домовленість можуть оголосити вже найближчим часом. Водночас для виділення коштів ще необхідне схвалення Ради директорів МВФ, яке очікується наступного місяця.

Переговори між Фондом та українською владою ускладнилися через те, що Верховна Рада не встигла ухвалити законопроєкт, на якому наполягав МВФ. Йдеться про запровадження додаткового оподаткування міжнародних поштових відправлень вартістю до 150 євро для боротьби з тіньовою економікою.

Зрештою Фонд погодився відтермінувати виконання цього зобов’язання до липня, фактично надавши українським депутатам додатковий час для ухвалення відповідних змін. Наступний перегляд програми МВФ запланований на вересень.

Законопроєкт не вдалося ухвалити вчасно через його непопулярність серед населення. Документ передбачає запровадження 20% ПДВ на міжнародні посилки. Ініціатива викликала занепокоєння серед українців, які часто купують товари за кордоном, а також серед самих парламентарів.

Водночас тривала війна призводить до значного дефіциту державного бюджету, що змушує уряд шукати нові джерела доходів. Значна частина бюджетного розриву нині фінансується за рахунок допомоги міжнародних партнерів, зокрема МВФ.

Раніше Фонд уже погодився перенести виконання іншого структурного маяка — запровадження ПДВ для окремих категорій фізичних осіб-підприємців, яке Україна мала реалізувати до квітня.

Ці заходи були включені до умов кредитної програми МВФ обсягом 8,1 млрд доларів, погодженої минулого року. Однак українська влада зіткнулася зі значним опором у парламенті щодо їхнього впровадження.

Попри неодноразове відставання України від графіка виконання реформ, Фонд продовжує фінансування в межах чотирирічної програми. Аналітики зазначають, що така гнучкість нетипова для МВФ.

Програма Фонду має важливе значення не лише через фінансування, а й тому, що його підтримка — сигнал для інших міжнародних донорів, зокрема Європейського Союзу.

ЄС, який схвалив для України дворічний пакет допомоги обсягом 90 млрд євро, також прив’язав частину фінансування до виконання умов, схожих на вимоги МВФ. Серед них — посилення оподаткування міжнародних посилок. Перший платіж у межах цієї програми очікується вже цього місяця.

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