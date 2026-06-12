МВФ сделал шаг для предоставления Украине очередного транша кредита

Международный валютный фонд согласился предоставить Украине очередной транш кредита, несмотря на то, что Киев не выполнил одно из ключевых условий программы. Стороны достигли соглашения на уровне персонала (staff-level agreement), открывающего путь к получению Украиной около 700 миллионов долларов финансовой помощи, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

МВФ готовится предоставить Украине 700 млн долл кредита

По словам собеседников, официально о договоренности могут объявить уже в ближайшее время. В то же время для выделения средств еще необходимо одобрение Совета директоров МВФ, которое ожидается в следующем месяце.

Переговоры между Фондом и украинскими властями осложнились из-за того, что Верховная Рада не успела принять законопроект, на котором настаивал МВФ. Речь идет о введении дополнительного налогообложения международных почтовых отправлений стоимостью до 150 евро для борьбы с теневой экономикой.

В конце концов, Фонд согласился отсрочить выполнение этого обязательства до июля, фактически предоставив украинским депутатам дополнительное время для принятия соответствующих изменений. Следующий пересмотр программы МВФ запланирован на сентябрь.

Законопроект не удалось принять вовремя из-за его непопулярности среди населения. Документ предусматривает введение 20% НДС в международные посылки. Инициатива вызвала обеспокоенность среди украинцев, часто покупающих товары за рубежом, а также среди самих парламентариев. Поделиться

В то же время продолжающаяся война приводит к значительному дефициту государственного бюджета, что заставляет правительство искать новые источники доходов. Значительная часть бюджетного разрыва финансируется за счет помощи международных партнеров, в частности МВФ.

Ранее Фонд уже согласился перенести выполнение другого структурного маяка — введение НДС для отдельных категорий физических лиц-предпринимателей, которое Украина должна была реализовать до апреля.

Эти меры были включены в условия кредитной программы МВФ объемом 8,1 млрд долларов, согласованной в прошлом году. Однако украинские власти столкнулись со значительным сопротивлением в парламенте по их внедрению.

Несмотря на неоднократное отставание Украины от графика выполнения реформ, Фонд продолжает финансирование в рамках четырехлетней программы. Аналитики отмечают, что такая гибкость нетипична для МВФ.

Программа Фонда имеет важное значение не только через финансирование, но и потому, что его поддержка является сигналом для других международных доноров, в частности Европейского Союза.