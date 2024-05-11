МВС України евакуювало з прикордоння Харківщини понад 300 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

МВС України евакуювало з прикордоння Харківщини понад 300 людей

Ігор Клименко
Евакуація
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У селах Харківської області, які знаходяться неподалік кордону з РФ, тривають евакуаційні заходи.

Евакуація з північних районів Харківщини продовжується

У прикордонних громадах Харківської області підрозділи Міністерства внутрішніх справ працюють у посиленому режимі, евакуювати звідти вдалося вже понад 300 людей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Як зазначив Клименко, у цій зоні бійці спецпідрозділу "Омега" Національної гвардії України знищили щонайменше десять одиниць бронетехніки російських військ разом із десантом, а також автомобільну та спеціальну техніку.

Прикордонники разом із іншими підрозділами Сил оборони відбили низку ворожих атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої.

У складі Сил безпеки та оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам. Поліцейські продовжують нести службу у громадах, які перебувають під обстрілами.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ України

За добу у Вовчанську, за його даними, задокументовані понад 30 воєнних злочинів.

На цей час силами поліції евакуйовані понад 300 людей, евакуаційні заходи тривають.

Команди працюють у надважких умовах. Рятувальники працюють на місцях ворожих обстрілів.

Він наголосив, що ворог намагається посіяти паніку серед населення, поширює фейки. На тлі цього Клименко закликав громадян довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Влада, поліція та волонтери допомагають евакуюватися жителям Харківщини

З міста Вовчанськ та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.

Про ситуацію у місті розповів голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів, — розповів очільник адміністрації.

Евакуація населення відбувається через масові обстріли міста російською армією. У місті вже є жертви російської агресії та фіксуються масові руйнування будівель.

За словами Тамаза Гамбарашвілі, у Вовчанську залишатись дуже небезпечно.

Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють. 

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