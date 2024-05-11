МВС України евакуювало з прикордоння Харківщини понад 300 людей

У селах Харківської області, які знаходяться неподалік кордону з РФ, тривають евакуаційні заходи.
Евакуація з північних районів Харківщини продовжується
У прикордонних громадах Харківської області підрозділи Міністерства внутрішніх справ працюють у посиленому режимі, евакуювати звідти вдалося вже понад 300 людей.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Як зазначив Клименко, у цій зоні бійці спецпідрозділу "Омега" Національної гвардії України знищили щонайменше десять одиниць бронетехніки російських військ разом із десантом, а також автомобільну та спеціальну техніку.
Прикордонники разом із іншими підрозділами Сил оборони відбили низку ворожих атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої.
За добу у Вовчанську, за його даними, задокументовані понад 30 воєнних злочинів.
На цей час силами поліції евакуйовані понад 300 людей, евакуаційні заходи тривають.
Він наголосив, що ворог намагається посіяти паніку серед населення, поширює фейки. На тлі цього Клименко закликав громадян довіряти інформації лише з перевірених джерел.
Влада, поліція та волонтери допомагають евакуюватися жителям Харківщини
З міста Вовчанськ та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення.
Про ситуацію у місті розповів голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.
Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів, — розповів очільник адміністрації.
Евакуація населення відбувається через масові обстріли міста російською армією. У місті вже є жертви російської агресії та фіксуються масові руйнування будівель.
За словами Тамаза Гамбарашвілі, у Вовчанську залишатись дуже небезпечно.
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