МВД Украины эвакуировало с приграничья Харьковщины более 300 человек

В селах Харьковской области, которые находятся недалеко от границы с РФ, идут эвакуационные мероприятия.

Эвакуация с северных районов Харьковщины продолжается

В приграничных громадах Харьковской области подразделения Министерства внутренних дел работают в усиленном режиме, эвакуировать оттуда удалось уже более 300 человек.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Как отметил Клименко, в этой зоне бойцы спецподразделения "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожили, по меньшей мере, десять единиц бронетехники российских войск вместе с десантом, а также автомобильную и специальную технику.

Пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны отразили ряд вражеских атак на разных направлениях и продолжают вести оборонные бои.

В составе Сил безопасности и обороны военнослужащие ГПСУ и НГУ удерживают позиции и дают отпор захватчикам. Полицейские продолжают нести службу в общинах, находящихся под обстрелами. Игорь Клименко Министр внутренних дел Украины

За сутки в Волчанске, по его данным, задокументировано более 30 военных преступлений.

В настоящее время силами полиции эвакуировано более 300 человек, эвакуационные мероприятия продолжаются.

Команды работают в тяжелейших условиях. Спасатели работают на местах вражеских обстрелов. Поделиться

Он подчеркнул, что враг пытается посеять панику среди населения, распространяет фейки. На фоне этого Клименко призвал граждан доверять информации только из проверенных источников.

Власть, полиция и волонтеры помогают эвакуироваться жителям Харьковщины

Из города Волчанск и окрестных населенных пунктов в Харьковской области происходит эвакуация населения.

О ситуации в городе рассказал глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили.

Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов, — рассказал глава администрации.

Эвакуация населения происходит из-за массовых обстрелов города русской армией. В городе уже есть жертвы российской агрессии и фиксируются массовые разрушения построек.

По словам Тамаза Гамбарашвили, в Волчанске оставаться очень опасно.