МЗС екстрено закликало українців скасувати поїздки до Угорщини

Міністерство закордонних справ закликає усіх громадян України утриматися від поїздок до Угорщини, оскільки не зможе гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій команди угорського прем'єра Віктора Орбана.

Українці більше не можуть почуватися у безпеці, вирушаючи до Угорщини

У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини в звʼязку з неможливістю гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій угорської влади, — йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Окрім того, дипломатичне відомство закликає за можливості обирати інші маршрути транзиту, тобто не через угорську територію.

На цьому тлі МЗС звернулр увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини.

Рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні, — наголосила команда Андрія Сибіги.

Як уже згадувалося раніше, вночі 6 березня стало відомо, що угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників "Ощадбанку", і викрала гроші та цінності. Цей злочин стався у в Будапешті.