МЗС екстрено закликало українців скасувати поїздки до Угорщини

Міністерство закордонних справ закликає усіх громадян України утриматися від поїздок до Угорщини, оскільки не зможе гарантувати їхню безпеку на тлі свавільних дій команди угорського прем'єра Віктора Орбана.
Головні тези:
- Режим Орбана почав вдаватися до свавільного викрадення чужого майна на території Угорщини.
- Це свідчить про загрози не лише для цивільних, а й для бізнесу.
Українці більше не можуть почуватися у безпеці, вирушаючи до Угорщини
Окрім того, дипломатичне відомство закликає за можливості обирати інші маршрути транзиту, тобто не через угорську територію.
На цьому тлі МЗС звернулр увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини.
Як уже згадувалося раніше, вночі 6 березня стало відомо, що угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників "Ощадбанку", і викрала гроші та цінності. Цей злочин стався у в Будапешті.
Офіційний Будапешт почав вигадувати, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів".
