МИД экстренно призвало украинцев отменить поездки в Венгрию

Министерство иностранных дел призывает всех граждан Украины воздержаться от поездок в Венгрию, поскольку не сможет обеспечить их безопасность на фоне насильственных действий команды венгерского премьера Виктора Орбана.
Главные тезисы
- Режим Орбана начал прибегать к произвольному похищению чужого имущества на территории Венгрии.
- Это свидетельствует об угрозах не только для гражданских, но и для бизнеса.
Украинцы больше не могут чувствовать себя в безопасности, отправляясь в Венгрию
Кроме того, дипломатическое ведомство призывает по возможности выбирать другие маршруты транзита, то есть не через венгерскую территорию.
На этом фоне МИД обратило внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии.
Как уже упоминалось ранее, ночью 6 марта стало известно, что венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины, сотрудников "Ощадбанка", и похитили деньги и ценности. Это преступление произошло в Будапеште.
Официальный Будапешт начал выдумывать, что задержание производилось "по подозрению в отмывании средств".
