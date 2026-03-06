МИД экстренно призвало украинцев отменить поездки в Венгрию
МИД экстренно призвало украинцев отменить поездки в Венгрию

Украинцы больше не могут чувствовать себя в безопасности, отправляясь в Венгрию
Министерство иностранных дел призывает всех граждан Украины воздержаться от поездок в Венгрию, поскольку не сможет обеспечить их безопасность на фоне насильственных действий команды венгерского премьера Виктора Орбана.

Главные тезисы

  • Режим Орбана начал прибегать к произвольному похищению чужого имущества на территории Венгрии.
  • Это свидетельствует об угрозах не только для гражданских, но и для бизнеса.

В связи с похищением семи граждан Украины и кражи имущества государственного банка в Будапеште, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Венгрию в связи с невозможностью обеспечить их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей, — сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Кроме того, дипломатическое ведомство призывает по возможности выбирать другие маршруты транзита, то есть не через венгерскую территорию.

На этом фоне МИД обратило внимание украинского и европейского бизнеса на угрозы произвольного похищения имущества на территории Венгрии.

Рекомендуем учитывать эти риски в контексте любой деловой активности в этой стране, — подчеркнула команда Андрея Сибиги.

Как уже упоминалось ранее, ночью 6 марта стало известно, что венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины, сотрудников "Ощадбанка", и похитили деньги и ценности. Это преступление произошло в Будапеште.

Официальный Будапешт начал выдумывать, что задержание производилось "по подозрению в отмывании средств".

