Украина спасла из плена РФ еще 300 воинов и 2 гражданских — фото
Украина спасла из плена РФ еще 300 воинов и 2 гражданских — фото

Владимир Зеленский
Новый обмен пленными — первые подробности
6 марта глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина смогла договориться о возвращении из российского плена еще 300 украинских защитников, а также 2 гражданских.

Главные тезисы

  • В рамках двух этапов обменов удалось вернуть 500 украинских бойцов.
  • Буданов выразил благодарность США за содействие этому процессу.

Новый обмен пленными 6 марта — первые подробности

Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена. Также двоих гражданских украинцев удалось сегодня вернуть. Среди них ребята из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание на то, что спасенные из вражеского плена украинские воины держали оборону на разных направлениях: Донецкому, Луганскому, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе.

Что важно понимать, большинство из них были в плену больше года, некоторые последние 4 года.

Благодарю всех наших воинов, которые обеспечивают этот результат, пополняя обменный фонд для Украины. Спасибо всей команде, которая работала ради этого результата. Благодарен Соединенным Штатам за посредничество. Важно, что договоренности сработали. Помним о каждом и каждой и обязательно должны вернуть всех наших людей.

На успешный обмен пленными уже отреагировал глава ОПУ Кирилл Буданов, благодаря усилиям которого он стал возможным.

По его словам, за два этапа удалось вернуть домой 500 воинов и двух гражданских.

Отдельно хочу поблагодарить всех людей из пограничных общин, кто каждый раз с сине-желтыми и красно-черными флагами выходит встречать Защитников Украины на их пути домой — это лучшее свидетельство нашего неравнодушия, сплоченности и патриотизма. Горжусь тем, как мы все стоим друг за друга в это историческое время!

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава ОПУ

