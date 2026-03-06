Украина спасла из плена РФ еще 300 воинов и 2 гражданских — фото

6 марта глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина смогла договориться о возвращении из российского плена еще 300 украинских защитников, а также 2 гражданских.
Главные тезисы
- В рамках двух этапов обменов удалось вернуть 500 украинских бойцов.
- Буданов выразил благодарность США за содействие этому процессу.
Новый обмен пленными 6 марта — первые подробности
Глава государства обращает внимание на то, что спасенные из вражеского плена украинские воины держали оборону на разных направлениях: Донецкому, Луганскому, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе.
Что важно понимать, большинство из них были в плену больше года, некоторые последние 4 года.
На успешный обмен пленными уже отреагировал глава ОПУ Кирилл Буданов, благодаря усилиям которого он стал возможным.
По его словам, за два этапа удалось вернуть домой 500 воинов и двух гражданских.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-