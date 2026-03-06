Україна врятувала з полону РФ ще 300 воїнів і 2 цивільних — фото

6 березня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна змогла домовитися про повернення з російського полону ще 300 українських оборонців, а також 2 цивільних.
Головні тези:
- У межах двох етапів обмінів вдалося повернути 500 українських бійців.
- Буданов висловив вдячність США за сприяння цьому процесу.
Новий обмін полоненими — перші подробиці
Глава держави звертає увагу на те, що врятовані з ворожого полону українські воїни тримали оборону на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі.
Що важливо розуміти, більшість із них були в полоні понад рік, деякі — останні 4 роки.
На успішний обмін полоненими уже відреагував глава ОПУ Кирило Буданов, завдяки зусиллям якого він став можливим.
За його словами, за два етапи вдалося повернути додому 500 воїнів та двох цивільни.
