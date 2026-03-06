Україна врятувала з полону РФ ще 300 воїнів і 2 цивільних — фото

6 березня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна змогла домовитися про повернення з російського полону ще 300 українських оборонців, а також 2 цивільних.

Новий обмін полоненими — перші подробиці

Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути. Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що врятовані з ворожого полону українські воїни тримали оборону на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі.

Що важливо розуміти, більшість із них були в полоні понад рік, деякі — останні 4 роки.

Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України. Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей. Поширити

На успішний обмін полоненими уже відреагував глава ОПУ Кирило Буданов, завдяки зусиллям якого він став можливим.

За його словами, за два етапи вдалося повернути додому 500 воїнів та двох цивільни.