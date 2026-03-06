Україна врятувала з полону РФ ще 300 воїнів і 2 цивільних — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна врятувала з полону РФ ще 300 воїнів і 2 цивільних — фото

Володимир Зеленський
Новий обмін полоненими - перші подробиці

6 березня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна змогла домовитися про повернення з російського полону ще 300 українських оборонців, а також 2 цивільних.

Головні тези:

  • У межах двох етапів обмінів вдалося повернути 500 українських бійців.
  • Буданов висловив вдячність США за сприяння цьому процесу.

Новий обмін полоненими — перші подробиці

Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути. Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що врятовані з ворожого полону українські воїни тримали оборону на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі.

Що важливо розуміти, більшість із них були в полоні понад рік, деякі — останні 4 роки.

Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України. Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей.

На успішний обмін полоненими уже відреагував глава ОПУ Кирило Буданов, завдяки зусиллям якого він став можливим.

За його словами, за два етапи вдалося повернути додому 500 воїнів та двох цивільни.

Окремо хочу подякувати усім людям із прикордонних громад, хто щоразу із синьо-жовтими та червоно-чорними прапорами виходить зустрічати Оборонців України на їхньому шляху додому — це найкраще свідчення нашої небайдужості, згуртованості та патріотизму. Пишаюся тим, як ми всі стоїмо один за одного у цей історичний час!

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава ОПУ

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
“Примари” ГУР уразили вертоліт, сторожовий корабель та буксир росіян у Криму — відео
ГУР
“Примари” показали, як знищували російські цілі у Криму
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина вигадала привід для викрадення 7 українців і грошей "Ощадбанку"
Орбан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Єврокомісар Кубілюс розпочав масштабний "ракетний тур" заради України
Кубілюс має амбітну мету щодо допомоги Україні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?