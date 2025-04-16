МЗС України назвало кількість порушень Росії під час "енергетичного перемирʼя"

За час дії "енергетичного перемирʼя", від 25 березня, Росія понад 30 разів завдала пошкоджень обʼєктам енергетики в Україні.

Росія систематично порушує “енергетичне перемир’я” — МЗС України

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

Всього за час цього "енергетичного перемирʼя" Росія порушила (його) — те, що стосується саме обʼєктів енергетики, — понад 30 разів. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій.

За його словами, лише за останню добу зафіксовано три порушення енергетичного перемирʼя з боку Росії. Зокрема, у Миколаївській області і ну передмістях Херсона внаслідок російських обстрілів пошкоджено трансформатори, у Полтавській області — лінію електропередачі.

Дипломат наголосив, що українська сторона доносить інформацію про порушення до своїх партнерів, зокрема до Сполучених Штатів. Поширити

Речник МЗС нагадав, що режим припинення вогню по енергетичних об'єктах діє з 25 березня.

Під час переговорів американської та української делегацій в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) США й Україна домовилися розробити заходи щодо реалізації домовленостей між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України.

28 березня Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову представити американським партнерам факти пошкоджень української енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.