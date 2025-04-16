МИД Украины назвало количество нарушений России во время "энергетического перемирия"

За время действия "энергетического перемирия", от 25 марта, Россия более 30 раз нанесла повреждения объектам энергетики в Украине.

Россия систематически нарушает "энергетическое перемирие" — МИД Украины

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.

Всего за время этого "энергетического перемирия" Россия нарушила (его) то, что касается именно объектов энергетики, более 30 раз. Мы передаем подробные факты обо всех этих нарушениях, направляем регулярно в столицы государств-партнеров и штаб-квартир международных организаций.

По его словам, только за последние сутки зафиксировано три нарушения энергетического перемирия со стороны России. В частности, в Николаевской области и на пригородах Херсона в результате российских обстрелов повреждены трансформаторы, в Полтавской области — линия электропередачи.

Дипломат подчеркнул, что украинская сторона доносит информацию о нарушениях своих партнеров, в том числе Соединенных Штатов. Поделиться

Спикер МИД напомнил, что режим прекращения огня по энергетическим объектам действует с 25 марта.

В ходе переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) США и Украина договорились разработать меры по реализации договоренностей между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

28 марта Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову представить американским партнерам факты повреждений украинской энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов.