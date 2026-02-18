МЗС України жорстко відреагувало на закиди Словаччини та Угорщини щодо нафти РФ
МЗС України жорстко відреагувало на закиди Словаччини та Угорщини щодо нафти РФ

Поведінка Угорщини та Словаччини, які шантажем намагаються зберегти транзит російської нафти, схожі на "типову поведінку наркоманів". Вони, всупереч політиці ЄС, хочуть залишитися на "російській голці".

Головні тези:

  • Шантаж та спроби зберегти транзит російської нафти союзниками є порушенням політики ЄС.
  • Вказівки на рекурентні атаки нафтогазової інфраструктури України з боку окупантів свідчать про несправедливе ставлення до країни.
  • Угорщина та Словаччина отримали тимчасові виключення від санкцій ЄС, але прагнуть залишитися на російській нафтовій голці.

МЗС України поглузувало з Угорщини і Словаччини

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на прес-брифінгу для журналістів.

Тихий, коментуючи звинувачення з боку Угорщини та Словаччини щодо транзиту нафти через нафтопровід "Дружба", нагадав, що труба не працює, оскільки її атакували росіяни.

Угорська сторона отримала повідомлення 27 січня, в той день, коли окупанти атакували та пошкодили об'єкт біля Бродів на Львівщині. Тому Будапешт не просто бреше, але й замовчує, що припинення транзиту — провина Росії.

Чомусь тепер лунають заяви зі звинуваченнями в бік України. Україна перебуває в постійному діалозі як з Єврокомісією, так і з відповідними органами Угорщини та Словаччини з цього питання.

Тихий також нагадав, що окупанти атакують нафтогазову інфраструктуру України систематично. У 2025 році на об'єкти НАК "Нафтогаз України" зафіксували 225 атак, ворог використав 1399 дронів та ракет.

При цьому, за його словами, Угорщина та Словаччина отримали від Європейського союзу тимчасові виключення в межах санкцій ЄС на заборону імпорту російської трубопровідної нафти.

Будапешт та Братислава мали час "злізти з російської нафтової голки". Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо мали й можливості для цього.

Але, на жаль, ми не бачимо не те, що спроб звільнитися від залежності від російської нафти, а навпаки, всупереч політиці Європейського Союзу бачимо спроби залишатися на цій голці якомога довше... Вибачте, це реально нагадує поведінку наркоманів при всій повазі до серйозної проблеми наркоманії, — резюмував Тихий, додавши, що це не образа, а метафора, яка дуже підходить Орбану, Фіцо та їхній політиці.

18 лютого Орбан та Фіцо висунули Україні ультиматум. Зокрема Угорщина припинила постачання дизельного палива в Україну. А Словаччина вже вкотре почала погрожувати припинити імпорт електроенергії в Україну.

